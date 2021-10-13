IBF оновила рейтинг: Усик – чемпіон, Ф'юрі навіть не в топ-15

Міжнародна боксерська федерація оновила рейтинг боксерів важкої ваги. Чемпіоном світу за версією IBF є Олександр Усик. Українець відібрав титул в Ентоні Джошуа.

В Усика немає претендента на титул IBF

В оновленому рейтингу IBF немає першого номера чи офіційного претендента. Донедавна претендентом на титул був Кубрат Пулєв. Та наприкінці року болгарин програв Ентоні Джошуа у титульному поєдинку.

До речі Ф'юрі скинув Усика з вершини рейтингу BoxRec

Наразі найближче до Усика американський боксер Чарльз Мартін, який посідає 2 місце. У січні 2016 року він виграв вакантний титул IBF здолавши українця В'ячеслава Глазкова. Та в наступному бою Мартін програв Джошуа та втратив пояс.

Щодо колишнього чемпіона IBF Джошуа – британець посідає тільки 5 місце у рейтингу. Серед 15 найкращих немає володаря титулу WBC британця Тайсона Ф'юрі.

Рейтинг IBF

Олександр Усик – чемпіон (Україна)

1. Без рейтингу

2. Чарльз Мартін (США)

3. Філіп Хргович (Хорватія)

4. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

5. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

6. Тоні Йока (Франція)

7. Джо Джойс (Велика Британія)

8. Агіт Кабаєл (Німеччина)

9. Мурат Гассієв (Росія)

10. Луїс Ортіс (Куба)