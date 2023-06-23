Міжнародна боксерська асоціація вирішила "поринути у історію". IBA опирається на стандарті пропагандистські стандарти.

МОК виключив зі свого складу міжнародну боксерську асоціацію, якою керує любитель Путіна Умар Кремльов. IBA з даним вироком звичайно ж не погодилась.

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Для них "спорт поза політикою"

Міжнародний олімпійський комітет позбавив IBA олімпійської ліцензії через те, що організація відмовлялась вимагати від росіян дотримання нейтралітету. Боксерська асоціація ж у свою чергу не вбачає у своїх діях пропагандистського контексту, а навпаки зазначає, що МОК зробив величезну помилку, відкликавши своє визнання IBA, ти самим ніби-то показавши свою "справжню політизовану природу". Також IBA провела паралель з діями МОК зазначивши, що "саме 22-го червня, 82 роки тому, фашистська Німеччина здійснила напад на мирних громадян Радянського Союзу, що призвело до ескалації війни та нищівної людської трагедії".

IBA почала тиснути на те, що вони успішно реалізували всі рекомендації МОК. Зокрема, боксерська асоціація зазначила, що вони розрахувалися з накопиченими боргами від попереднього керівництва, підвищили спортивну чесність шляхом покращення суддівства та арбітражу, оновили Раду директорів, залучили досвідчених професіоналів з різних континентів і успішно змінили бренд AIBA на IBA, розширили вагові категорії для жінок з 10-и до 12-и і для чоловіків з 10-и до 13-и, а також багато іншого.

Ми не можемо приховати той факт, що це рішення є катастрофічним для світового боксу та явно суперечить заявам МОК про те, що він діє в найкращих інтересах боксу та спортсменів. На цей час IBA є однією з провідних міжнародних спортивних федерацій, яка пропонує широку підтримку спортсменам, тренерам, національним федераціям і континентальним конфедераціям. Ми категорично виступаємо проти будь-якої дискримінації та неодноразово демонстрували своїми діями, а не словами, що бокс для нас не є засобом заробітку та збагачення за рахунок спортсменів, як це було за попереднього керівництва,

– йдеться у тексті IBA.

Ба більше, боксерська асоціація закликала МОК публічно висловити свою позицію і дотримуватися фундаментальних принципів "спорт поза політикою" та "невтручання у внутрішні справи міжнародних федерацій". IBA додала, що рішення МОК базується не на об’єктивних фактах, а на особистій неприязні та упередженому ставленні до чиєїсь національності, а, на їхню думку, така позиція категорично суперечить Олімпійській хартії та принципам недискримінації. Тобто IBA відмовилась глобально дивитись на ситуацію, а просто вирішила "вкидати банальщину".