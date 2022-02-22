"Хвора, неадекватна істота": як спортсмени реагують на визнання Путіним бойовиків на Донбасі

Відомі українські спортсмени, такі як Віталій Кличко, Ірина Ліщинська, Владислав Гераскевич та Анастасія Бризгіна, а також світові представники спорту відреагували на визнання Росією псевдореспублік на Донбасі.

Весь цивілізований світ засудив "визнання" Росією бойовиків на Донбасі. Спортсмени також не залишились осторонь, повідомляє 24 канал.

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Віталій Кличко

"Друзі! З дій російської влади ми бачимо, що Росія фактично оголосила Україні війну. У Донецьку і Луганську купа російських військ, які сунули туди всю ніч. Оперативно, після виступу Путіна, і визнання ним абревіатурних утворень, зайшла орда, яка називає себе миротворцями. Агресори-миротворці?!

Україна обрала свій шлях і своє майбутнє! І воно – не в російській імперії. А – в цивілізованій демократичній спільноті країн. За цей вибір ми заплатили високу ціну. І відстоюємо його вже 8 років, відбуваючи російську агресію. Ми не боїмося і будемо боротися далі!

Ми віримо в наші Збройні сили, ми створюємо територіальну оборону, ми єднаємося перед загрозою! Єднаємося незалежно від політичних переконань, симпатій чи емоцій. Ми повинні бути єдиним фронтом! І я пишаюся киянами, пишаюся українцями, які не піддаються паніці. І готові захищати свою країну і свою свободу. На нашій стороні – справедливість і правда. Ми – у себе вдома. І нам вирішувати, як повинна розвиватися наша країна.

Це випробування, через які ми повинні пройти. Рішуче, усі разом, з холодним розумом і витримкою. – Щоб зберегти державу, щоб Україна стала сильнішою, стала успішною. Перемагають не тільки силою, перемагають духом! І українці це доводили не раз! Слава Україні", – написав Кличко.

Анастасія Бризгіна

Коментуючи відео салюту в Донецьку з розмахуванням прапорами РФ з нагоди визнання псевдореспублік президентом Росії, 24-річна Бризгіна, уродженка Луганська, написала у себе в сторіз:

"Мені соромно за вас. Цією радістю ви поховали своє майбутнє. Ваші діти навчатимуться у невизнаних університетах. Жодна країна у світі ніколи не відкриє вам візу. А подорожі ви зможете побачити лише під час перегляду "Орел и решка". Успіхів", – написала Бризгіна.



Скриншот допису спортсменки

Каха Каладзе

Ексзірка Динамо та Мілана Каха Каладзе також висловив слова підтримки нашій державі.

До слова Ми в Грузії стоїмо за Україну, як і вона стояла за нас, – ексгравець Динамо засудив дії Росії

Ми в Грузії стоїмо за Україну, як вона стояла за нас. Вірю, скоро Україна та Грузія будуть знову цілісними. Бажаю їм миру,

– написав Каладзе.

Каха захищав кольори Динамо з 1998-го по 2000 роки і провів за головну команду 71 матч, в яких забив 6 голів. Нині Каладза – мер Тбілісі.

Адерінсола Есеола

Український футболіст Адерінсола Есеола опублікував колаж Путіна та Гітлера, зробивши підпис: "Хвора, неадекватна істота!!! Володя! Угомонись".

Владислав Гераскевич

Український скелетоніст Владислав Гераскевич написав: "Ні – війні в Україні".

Сергій Стаховський

"Прийде день, і ми піднімемо український прапор над Донецьком і Луганськом. Знову", – написав український тенісист Сергій Стаховський.

Гаррі Каспаров

Ексчемпіон світу з шахів Гарі Каспаров:

Я сподіваюся, що ці слова колись стануть доказом на суді над Путіним у Гаазі. Але це виглядає надто оптимістично у світі, де диктатор може просто відхопити шматок Європи, поки його оточення все ще насолоджується хорошим життям у вільному світі,

– наголосив шахіст.

Ірина Ліщинська

Українська легкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор Ірина Ліщинська поставила знак рівності між Путіним та Гітлером.

"Не бійтеся друзів – вони можуть тільки зрадити вас; не бійтеся ворогів – вони можуть тільки убити вас; бійтеся байдужих, бо тільки з їхньої мовчазної згоди здійснюються зради та вбивства", – написала вона.

Гарі Лінекер

Колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер також відреагував на визнання президентом РФ Володимиром Путіним квазіреспублік.

"На межі війни в Європі. Люди – чудові створіння. Після мільйонів років еволюції нам дали достатньо розуму, щоб бути п*****ь якими тупими", – написав Лінекер.

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