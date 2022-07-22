Тренер Полісся розповів, як 10-річний росіянин цькував його дитину у мережі

Тренер голкіперів Полісся Рустам Худжамов прокоментував своє ставлення до росіян. Фахівець вкотре не підбирав слів, коли пригадував звірства окупантів.

Худжамов: Їх потрібно різати, як собак

Тренер пригадав, як росіяни радіють ракетним обстрілам в Україні, а дружини окупантів закликають свої чоловіків вбивати мирних українців. Він вважає, що цього не можна їм пробачати.

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"Якщо дружина радіє і каже своєму чоловікові: "Вбивай їх там більше"… Якщо вона радіє тому, що їй передають поштою речі, зняті з убитої українки… Поки вони радіють смертям на наших площах, в наших будинках, ракетним ударам по центрах наших міст та загибелі наших дітей, то їх потрібно різати, як собак. Це не було експресивно, не було на емоціях.

Беремо от, бл*дь, російське бабище. У неї є чоловік, який поїхав на війну. Його вбили, а її ставлення до війни не змінилося. Тепер ми ще вороги, які вбили її, бл*дь, чоловіка. Який до цього 20 років сидів бухав у хаті й ходив у туалет через весь двір. Дитину виховає такою ж, вона буде українофобною. І вони будуть нас ненавидіти", – наголосив Худжамов.

"Мені б хотілося, щоб у нас були ракети, якими можна відповідати"

Фахівець переконаний, що росіяни можуть усвідомити війну лише тоді, коли по їхніх містах будуть запускати ракети.

Для мене людина, яка радіє вбивству дітей українців, жінок, будь-кого – це вже не людина. Я розумію, що такого не буде, але мені б хотілося, щоб у нас були ракети, якими можна відповідати. Щоб в*бати по воронежу, по бєлгороду, по курську. Туди, де радіють. Щоб вони побачили, що таке війна,

– зазначив тренер Полісся.

Також Худжамов розповів про випадок, коли російські підлітки цькували його дитину у мережі.

"У мене дитина десь 1,5 місяця після початку війни грала онлайн-гру. Там рандомно до тебе набираються люди в команду. Потрапила дитина з росії. Волосся стало дибом… "Що ви там, замерзли в підвалі сидіти?" Діти насміхаються, бл*дь. 10-річні москалі насміхаються. Що з ними робити? Окей, якщо не вбивати, то ракетами в*бати, щоб вони одного разу відчули, що це таке. Дуже чекаю, коли за кордоном якийсь росіянин скаже мені, що "не все так однозначно", щоб в*бати. Чесно скажу", – додав фахівець.

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