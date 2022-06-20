Хтось вийшов в зум з прифронтових лікарень, – Шевченко особисто привітав медиків зі святом

Колишній тренер національної команди Андрій Шевченко особисто поспілкувався з українськими медиками 19 червня. Фахівець розповів про віртуальну зустріч з лікарями.

Шевченко: Ми організували зум з членами футбольної збірної лікарів України

19 червня – День медичного працівника України 2022. Шевченко знайшов можливість особисто привітати українських лікарів.

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"Сьогодні (19 червня – 24 канал) в Україні святкують День медичного працівника. Я подумав, що найкраще, що можу зробити – особисто привітати медиків з їх професійним днем і подякувати за їхню роботу. Тож разом з Ярославою Гресь та UNITED24 ми організували зум з членами футбольної збірної лікарів України", – зазначив колишній тренер збірної України.

За словами Шевченка на віртуальній зустрічі були присутні медики, які працюють у військових шпиталях та прифронтових лікарень.

Хтось вийшов в зум з прифронтових лікарень, хтось із дитячих, хтось із військових шпиталів. Надзвичайні люди. Вони не лише щодня рятують життя, але й примудряються паралельно організовувати благодійні ветеранські чемпіонати серед лікарів,

– наголосив Шевченко.

"Учасники зума дякували за зустріч, а я думав тільки про одне – що ще зробити, щоб допомогти українським медикам під час найбільшого випробування в житті України. Будемо працювати, будемо шукати кошти, будемо робити благодійні івенти. Все, щоб наблизити нашу перемогу", – додав фахівець.

Шевченко особисто поспілкувався з українськими медиками / Фото з інстаграму екстренера "синьо-жовтих"

Шевченко допомагає Україні наблизити перемогу