Відмовився тиснути руку росіянину: що відомо про польського шахіста Дуду

Польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда привернув до себе увагу світових медіа завдяки вчинку, який заслуговує на повагу. Талановитий гросмейстер не захотів тиснути руку шанувальнику Путіна та прибічнику війни.

Наприкінці грудня 2023 року в узбецькому Самарканді відбувся чемпіонат світу зі швидких шахів. Під час однієї з партій відбувся епізод, який викликав значний резонанс. Відомий польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда продемонстрував, як потрібно ставитися до російських "нейтральних" спортсменів, пише 24 Канал.

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Приклад для усіх спортсменів світу

На чемпіонаті світу суперником Дуди був російський шахіст Денис Хісматуллін. Цей гравець виступає під прапором ФІДЕ, але є великим прихильником диктатора Путіна. Разом зі своїм партнером, а сумісництвом зрадником України Сергієм Карякіним він їздив в окупований Донбас. Хісматуллін відкрито допомагав російським терористам, з якими залюбки фотографувався.

Карякін та Хісматуллін (на задньому плані) з російськими військовими / скриншот з відео

Однак, якщо Карякіна відсторонили від змагань під егідою ФІДЕ, то Хісматуллін продовжує грати. Залишається загадкою, чому Комітет з етики закрив очі на відвертого прихильника війни в Україні, надавши йому "зелене світло" для участі в турнірах.

На відміну від ФІДЕ, 25-річному польському шахісту було небайдуже на позицію Хісматулліна щодо війни в Україні. Тому він демонстративно відмовився тиснути руку прихильнику терористів.

Дуда відмовився тиснути руку росіянину: дивіться відео

Зазначимо, що польському шахісту загрожувала дискваліфікація за порушення правил "чесної гри", але Хісматуллін не подав скаргу. У підсумку партія завершилася внічию.

Польський вундеркінд, який переміг чемпіона світу

Ян-Кшиштоф Дуда – один з найобдарованіших польських шахістів. Почав грати в шахи у 5 років.

Перший вагомий успіх здобув у 7 років, коли виграв чемпіонат Польщі серед юніорів. А вже у 2006 році дебютував у рейтинг-листі ФІДЕ.

2008 року виграв чемпіонат світу у віковій категорії 10 років. Через два роки здобув свою першу перемогу над гросмейстером. У 2012 році став чемпіоном Європи в категорії до 14 років. Свій титул гросмейстера отримав у віці 15 років.

Найбільшим успіхом Дуди на дорослому рівні стала перемога в Кубку світу. У серпні 2021 року Дуда переміг чемпіона світу норвежця Магнуса Карлсена у півфіналі. А у фіналі здобув перемогу над сумнозвістним Сергієм Карякіним.

Ян-Кшиштоф пройшов турнір без жодної поразки та став першим поляком, що переміг на Кубку світу.

Проукраїнська позиція Дуди

Ян-Кшиштоф з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримав Україну. На своїй сторінці в інстаграм він опублікував пост із закликом зупинити війну.

Польща не залишить українців у цій важкій ситуації. Ми разом з вами. Наша країна приймає біженців та надає всю необхідну українцям підтримку. Ми кажемо: НІ ВІЙНІ!,

– написав Дуда.

Дуда підтримав Україну / фото з інстаграму спортсмена

Польський шахіст №1 підтримує численні збори для українців, які постраждали внаслідок війни. Разом із фондом CRIDO сприяє розвитку кар’єри молодих шахістів з України. Також Дуда брав активну участь в організації шахових турнірів за участю українців.

Благодійна діяльність Дуди на користь України / фото з інстаграму спортсмена