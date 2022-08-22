Хто судитиме матч Бенфіка – Динамо: кияни вже програвали за його арбітражу в Лісабоні

Динамо зіграє проти Бенфіки у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Другий матч у Лісабоні довірили судити французу Клеману Тюрпену.

40-річний Клеман Тюрпен є доволі досвідченим арбітром. Футбольним арбітражем почав займатися у 2006 році, у 2008-му вже залучався до матчів Ліги 1, з 2010-го – арбітр ФІФА. Тож саме йму довірили обслуговувати матч Бенфіка – Динамо, який відбудеться 23 серпня в Лісабоні.

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Вже судив матч Бенфіка – Динамо

Для Тюрпена робота на матчі Бенфіка – Динамо буде не першою. Адже самі суперники між собою зіграли вже сім матчів. І саме на одному з них і був головним арбітром Тюрпен. Сталося це у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2016/2017, і тоді "орли" здобули мінімальну перемогу в Лісабоні – 1:0.

Програвали в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Поразка в Лісабоні – не єдиний негативний спогад для "динамівців" про суддівство Тюрпена. Кияни програли й в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/2019 нідерландському Аяксу на виїзді 3:1. А в сезоні 2021/2022 – на виїзді іспанській Барселоні в групі Ліги чемпіонів. Тоді для Тюрпна це був ювілейний 100-й матч в рамках турнірів під егідою УЄФА.

Та без перемог не обійшлося. Тюрпен судив матч між швейцарським Тюном та Динамо у груповому турнірі Ліги Європи в сезоні 2013/2014. Тоді Динамо перемогло на виїзді, двічі забивши.

Великі матчі

Загалом Тюрпен доволі часто судить на великих турнірах. Він працював на Євро-2016, Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро, ЧС-2018 та Євро-2020.

Два останніх сезони в кар’єрі Тюрпена є знаковими. Йому довірили обслуговувати фінальні матчі єврокубків.

У 2021-му він відсудив фінал Ліги Європи, зафіксувавши перемогу в серії пенальті іспанського Вільярреалу над англійським Манчестер Юнайтед.

У 2022 році на "Стад де Франс" у Парижі був головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів між англійським Ліверпулем та мадридським Реалом, де перемогу здобули "вершкові".