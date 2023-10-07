У Забарного з-під носа "вкрали" звання найкращого гравця Борнмута: яке місце посів українець
Джерело:Борнмут
Англійський Борнмут підбив підсумки голосування за найкращого гравця вересня місяця у команді. Боротьбу за це звання вів наш центрбек Ілля Забарний.
Суперниками Іллі Забарного були ще три футболісти "вишень" – Домінік Соланке, Раян Крісті та Льюїс Кук. Протягом усього голосування уболівальники активно віддавали свої голоси за українського захисника. Впритул до кінця опитування Забарний був лідером голосування, але все змінилось в останні години.
До теми Вирвався у лідери: Забарний претендує на звання найкращого гравця Борнмута
Прикрий фінал голосування
Соланке відібрав перше місце в Іллі, випередивши його на 9% – 50,6% проти 41,6% в українця.
Третю позицію у голосуванні із мінімальною перевагою над останнім Куком посів Крісті.
Голосування за найкращого у вересні / Скриншот із соцмереж Борнмута
На жаль, Забарний був близький до звання найкращого гравця Борнмута у вересні. Але в останній момент голосування перевернулось "із ніг на голову".
- Нагадаємо, що 21-річний оборонець виступає за англійський колектив із кінця січня 2023 року.
- Забарний уклав контракт із Борнмутом до 30 червня 2028-го, провівши вже за "вишень" 13 матчів.
- Хоча доволі довгий період пропустив через ушкодження, тому дебют українця в АПЛ постійно відкладався. За цей час Ілля заслужив стабільне місце в обороні англійців.