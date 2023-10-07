У Забарного з-під носа "вкрали" звання найкращого гравця Борнмута: яке місце посів українець

Англійський Борнмут підбив підсумки голосування за найкращого гравця вересня місяця у команді. Боротьбу за це звання вів наш центрбек Ілля Забарний.

Суперниками Іллі Забарного були ще три футболісти "вишень" – Домінік Соланке, Раян Крісті та Льюїс Кук. Протягом усього голосування уболівальники активно віддавали свої голоси за українського захисника. Впритул до кінця опитування Забарний був лідером голосування, але все змінилось в останні години.

До теми Вирвався у лідери: Забарний претендує на звання найкращого гравця Борнмута

Прикрий фінал голосування

Соланке відібрав перше місце в Іллі, випередивши його на 9% – 50,6% проти 41,6% в українця.

Третю позицію у голосуванні із мінімальною перевагою над останнім Куком посів Крісті.



Голосування за найкращого у вересні / Скриншот із соцмереж Борнмута

На жаль, Забарний був близький до звання найкращого гравця Борнмута у вересні. Але в останній момент голосування перевернулось "із ніг на голову".

Нагадаємо, що 21-річний оборонець виступає за англійський колектив із кінця січня 2023 року.

Забарний уклав контракт із Борнмутом до 30 червня 2028-го, провівши вже за "вишень" 13 матчів.

Хоча доволі довгий період пропустив через ушкодження, тому дебют українця в АПЛ постійно відкладався. За цей час Ілля заслужив стабільне місце в обороні англійців.

7 жовтня Борнмут гостюватиме на полі Евертона. Віталій Миколенко, який виступає за "ірисок" влаштує "теплий" прийом для Іллі Забарного. Після чого обоє вирушать у розташування збірної України.