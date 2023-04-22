Луческу залишив сміливий прогноз на переможця Ліги Європи

У четвер, 20 квітня, визначились усі півфіналісти Ліги Європи-2022/2023. Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу зробив свій прогноз на переможця цього єврокубкового турніру.

До 1/2 фіналу Ліги Європи пробились чотири європейські команди – Рома, Ювентус (обидві з Італії), німецький Баєр та іспанська Севілья. А півфінальні пари склались наступним чином: Севілья зустрінеться з Ювентусом, а Рома зіграє проти Баєра.

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Луческу: Я вважаю їх фаворитами навіть попри присутність у розіграші Ювентуса

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу виділив свого фаворита серед цих клубів, який має найкращі шанси на перемогу у Лізі Європи-2022/2023.

У Лізі Європи я поставив би на Рому: Моурінью з роками став більш збалансованим, але його команди демонструють неймовірну агресію, і те, як вони пройшли Феєнорд, говорить саме за себе. Я вважаю їх фаворитами навіть попри присутність у розіграші Ювентуса,

– сказав Луческу.

Перші зустрічі заплановані на 11 травня, а матчі-відповіді на 18-те число того ж місяця. Переможці пар зіграють у фіналі Ліги Європи, який відбудеться 31-го травня на "Пушкаш арені" у Будапешті (Угорщина).

Нагадаємо, що на шляху до півфіналу фаворит Луческу Рома пройшла у чвертьфіналі нідерландський Феєнорд. За підсумками двох матчів – 4:2 на користь "вовків". Хоча їх перший поєдинок закінчився мінімальною перемогою нідерландців 0:1, але у другій зустрічі команда Жозе Моурінью впоралась із суперником в овертаймах.

Ювентус вибив Спортинг, Баєр пройшов Сент-Жиллуаз, а Севілья вибила з Ліги Європи Манчестер Юнайтед.

До слова. Динамо у поточному сезоні теж виступало у Лізі Європи, але пройти груповий раунд кияни не змогли. Підопічні Луческу посіли останнє четверте місце у групі "В". В тому розіграші "біло-сині" потрапили в одну групу до Фенербахче, АЕКа Ларнака та Ренна.