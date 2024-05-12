"Танк" проти "Матриці": непереможений американець кинув виклик Ломаченку

Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі, здолавши Джорджа Камбососа. Поєдинок проти колишнього абсолюта справив враження на Джервонту Девіса.

12 травня в австралійському місті Перт Василь Ломаченко ефектно нокаутував Джорджа Камбососа. Українському боксеру для цього знадобилося 11 раундів.

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Хто стане наступним суперником Ломаченка

36-річний боксер, якого багато хто вже списав з рахунків та перевів у джорнімени, довів свої претензії на всі титули легкого дивізіону. Джервонта Девіс вирішив не гаяти часу та кинув виклик "Матриці".

"Він буде після Френка, але спочатку дайте мені Мартіна", – написав Девіс у соцмережі Х.

Девіс планує провести проти Ломаченка / скриншот зі сторінки боксера

Зазначимо, що 16 червня Джервонта Девіс проведе бій проти Френка Мартіна. "Танк" наразі володіє титулом чемпіона WBA, який звільнив Девін Хейні. Тож ймовірний поєдинок проти Ломаченка буде об'єднавчим.

Джервонта Девіс здобув 29 перемог на профі-рингу з 29 поєдинків. З них 27 – достроково.

Нагадаємо, що Боб Арум анонсував іншого суперника для Ломи. 92-річний менеджер планує організувати бій "Матриці" проти Шакура Стівенсона. Срібний призер Олімпіади-2016 володіє титулом чемпіона світу WBC у легкій вазі. Цей бій планується на осінь 2024 року.