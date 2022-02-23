Хто з російських спортсменів потрапив під нові санкції ЄС

Євросоюз 23 лютого офіційно схвалив санкції проти Росії. Причина – визнання "незалежності" окупованих територій України. Під санкції потрапили й причетні до спорту особи.

Нові санкції, які наклали 23 лютого, – проти 351 депутата російської Думи, а також 27 високопосадовців та організацій, які мають стосунок до окупованих територій. Мовиться про урядовців, банки, бізнесменів чи олігархів, які фінансують бойовиків, а також військових, які там воюють.

Детальніше ЄС офіційно схвалив санкції проти Росії за визнання бойовиків

Під санкції потрапили люди, які причетні до світу спорту. Серед них В'ячеслав Фетісов, Антон Шипулін, Микола Валуєв, Ірина Родніна, Світлана Журова, Сергій Чепіков, Дмитро Пірог, Анатолій Карпов та Артур Таймазов.

Натомість санкцій ЄС вдалося уникнути Владиславу Третьяку. Все через те, що він не брав участь у голосуванні.

Водночас Депутати Європарламенту вимагають в УЄФА розірвати угоду з "Газпромом"

Що передбачають санкції ЄС

Санкції включають: