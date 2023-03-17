Покинув Шериф заради захисту України: Вернидуб розповів про пропозиції від клубів із Росії
Джерело:"Брутальний футбол"
Наставник криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб пригадав, як міг опинитись у ворожій Росії. Свого часу клуби країни-окупанта пропонували українському тренеру роботу.
57-річний фахівець розповів, як у 2017 році інтерес до нього проявляли одразу два російські клуби – московське Дінамо та тульський Арсенал. За словами Вернидуба, останній пропонував йому дуже привабливі умови.
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Вернидуб: Було дуже багато можливостей поїхав у Росію
Однак Юрій Миколайович ще того часу показав свою патріотичну позицію. Він не розумів, навіщо заробляти гроші у Росії. Нинішній наставник Кривбаса не розуміє "футболістів-кармільців", які ще того часу їхали грати у країну-ворога.
Було дуже багато можливостей поїхати в Росію з 2014 по 2021 рік. Чого мені приховувати? Динамо Москва, Арсенал Тула пропонували дуже непогані умови. Це був десь 2017 рік. Але я сказав собі: який сенс туди їхати і заробляти гроші?,
– відповів Вернидуб.
За свою кар'єру працював у трьох країнах – рідній Україні, Білорусі та Молдові.
Нинішній клуб Вернидуба-старшого йде на 7-му місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 21 бал. Після 24 лютого 2022 року покинув роботу у молдовському Шерифі, повернувся в Україну та встав на захист рідної країни.
Наставник розповідав, що у будь-який момент готовий повернутись до служби.
Головне про тренерську кар'єру Юрія Вернидуба
- Свою успішну тренерську кар'єру розпочинав у луганській Зорі. Спершу був асистентом тренера, а вже через рік у 2011-му став головним наставник луганського клубу.
- Із Зорею працював до кінця травня 2019 року. На чолі команди провів аж 266 поєдинків. Після чого очолив білоруський Солігорськ.
- Пропрацював у Білорусі до кінця серпня 2020-го.
- У грудні того ж року перейшов на тренерський місток молдовського Шерифа, з яким перегравав мадридський Реал у Лізі чемпіонів.
- У червні 2022-го підписав контракт із Кривбасом. На чолі нової команди провів 17 матчів.
- Має угоду з криворізьким клубом до кінця червня 2025 року.