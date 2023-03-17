Покинув Шериф заради захисту України: Вернидуб розповів про пропозиції від клубів із Росії

Наставник криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб пригадав, як міг опинитись у ворожій Росії. Свого часу клуби країни-окупанта пропонували українському тренеру роботу.

57-річний фахівець розповів, як у 2017 році інтерес до нього проявляли одразу два російські клуби – московське Дінамо та тульський Арсенал. За словами Вернидуба, останній пропонував йому дуже привабливі умови.

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Вернидуб: Було дуже багато можливостей поїхав у Росію

Однак Юрій Миколайович ще того часу показав свою патріотичну позицію. Він не розумів, навіщо заробляти гроші у Росії. Нинішній наставник Кривбаса не розуміє "футболістів-кармільців", які ще того часу їхали грати у країну-ворога.

Було дуже багато можливостей поїхати в Росію з 2014 по 2021 рік. Чого мені приховувати? Динамо Москва, Арсенал Тула пропонували дуже непогані умови. Це був десь 2017 рік. Але я сказав собі: який сенс туди їхати і заробляти гроші?,

– відповів Вернидуб.

За свою кар'єру працював у трьох країнах – рідній Україні, Білорусі та Молдові.

Нинішній клуб Вернидуба-старшого йде на 7-му місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 21 бал. Після 24 лютого 2022 року покинув роботу у молдовському Шерифі, повернувся в Україну та встав на захист рідної країни.

Наставник розповідав, що у будь-який момент готовий повернутись до служби.

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