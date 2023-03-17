Покинув Шериф заради захисту України: Вернидуб розповів про пропозиції від клубів із Росії

17 березня 2023, 15:41
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Джерело:

"Брутальний футбол"

Наставник криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб пригадав, як міг опинитись у ворожій Росії. Свого часу клуби країни-окупанта пропонували українському тренеру роботу.

57-річний фахівець розповів, як у 2017 році інтерес до нього проявляли одразу два російські клуби – московське Дінамо та тульський Арсенал. За словами Вернидуба, останній пропонував йому дуже привабливі умови.

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Вернидуб: Було дуже багато можливостей поїхав у Росію

Однак Юрій Миколайович ще того часу показав свою патріотичну позицію. Він не розумів, навіщо заробляти гроші у Росії. Нинішній наставник Кривбаса не розуміє "футболістів-кармільців", які ще того часу їхали грати у країну-ворога.

Було дуже багато можливостей поїхати в Росію з 2014 по 2021 рік. Чого мені приховувати? Динамо Москва, Арсенал Тула пропонували дуже непогані умови. Це був десь 2017 рік. Але я сказав собі: який сенс туди їхати і заробляти гроші?,
– відповів Вернидуб.

За свою кар'єру працював у трьох країнах – рідній Україні, Білорусі та Молдові.

Нинішній клуб Вернидуба-старшого йде на 7-му місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 21 бал. Після 24 лютого 2022 року покинув роботу у молдовському Шерифі, повернувся в Україну та встав на захист рідної країни.

Наставник розповідав, що у будь-який момент готовий повернутись до служби.

Головне про тренерську кар'єру Юрія Вернидуба

  • Свою успішну тренерську кар'єру розпочинав у луганській Зорі. Спершу був асистентом тренера, а вже через рік у 2011-му став головним наставник луганського клубу.
  • Із Зорею працював до кінця травня 2019 року. На чолі команди провів аж 266 поєдинків. Після чого очолив білоруський Солігорськ.
  • Пропрацював у Білорусі до кінця серпня 2020-го.
  • У грудні того ж року перейшов на тренерський місток молдовського Шерифа, з яким перегравав мадридський Реал у Лізі чемпіонів.
  • У червні 2022-го підписав контракт із Кривбасом. На чолі нової команди провів 17 матчів.
  • Має угоду з криворізьким клубом до кінця червня 2025 року.

Автор: Софія Кулай