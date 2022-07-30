Несподіванка в атаці: Зоря оголосила заявку на кваліфікацію Ліги конференцій

Луганська Зоря розпочинає свій шлях у кваліфікації Ліги конференцій. Український клуб визначився із заявкою на матч третього кола проти румунської Університаті.

Відсутність досвідченого форварда

Тренерський штаб на чолі з Патріком ван Левеном включив у список 23 футболістів. Цікаво, що у заявці немає досвідченого нападника Олександра Гладкого. Натомість є новачок команди Денис Безбородько.

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Заявка Зорі на матч Ліги конференцій

Голкіпери: Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін.

Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін. Захисники: Максим Імереков, Арсеній Батагов, Ігор Снурніцин, Ахмед Алібеков, Роман Вантух, Олег Данченко, Максим Сміян.

Максим Імереков, Арсеній Батагов, Ігор Снурніцин, Ахмед Алібеков, Роман Вантух, Олег Данченко, Максим Сміян. Півзахисники: Дмитро Мишньов, Микола Михайленко, Єгор Назарина, Володимир Бражко, Сергій Булеца, Максим Хлань, Денис Нагнойний, В’ячеслав Чурко, Крістіан.

Дмитро Мишньов, Микола Михайленко, Єгор Назарина, Володимир Бражко, Сергій Булеца, Максим Хлань, Денис Нагнойний, В’ячеслав Чурко, Крістіан. Нападники: Владислав Кабаєв, Даниїл Алефіренко, Максим Луньов, Денис Безбородько.

Перший матч Зорі проти Університаті відбудеться 4 серпня у польському Любліні, де свої домашні поєдинки у Лізі конференцій грає український клуб. Початок зустрічі о 20:30 за київським часом.

Матч-відповідь відбудеться 11 серпня.

Нагадаємо, що перший суперник Зорі у Лізі конференцій визначився у протистояння Університаті та Влазнії. Якщо у першому поєдинку була розписана мирова 1:1, то вже у другій зустрічі румунський клуб впевнено обіграв албанців із рахунком 3:0.

Луганський клуб готується до нового сезону у сусідній Польщі.