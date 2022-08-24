З голкіпером-невдахою, але без Лучкевича: заявка Дніпра-1 на матч-відповідь Ліги Європи
Джерело:сайт Дніпра-1
СК Дніпро-1 25 серпня зіграє матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи. Дніпряни вирушили у Кіпр.
З обойми вилетіло декілька гравців
Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер взяв із собою у Кіпр 20 футболістів. Серед заявлених гравців є приємна несподіванка – поява Олексія Гуцуляка, який відновився від травми.
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Однак не обійшлось без кадрових втрат. У розташуванні дніпровського клубу на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи немає одразу трьох гравців – Еміліано Пуріти, Валерія Лучкевича та Сергія Горбунова. Усі троє травмовані.
Також участь у другій зустрічі проти АЕКа Ларнака не зможе взяти Едуард Сарапій. Футболіст у першому матчі отримав вилучення вже на п'ятій компенсованій до поєдинку хвилині.
Заявка Дніпра-1 на матч-відповідь
- Воротарі: Владислав Рибак, Яків Кінарейкін, Валерій Юрчук, Макс Валеф
- Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Габріел Бузанелло, Сергій Логінов, Олександр Сваток
- Півзахисники: Едуард Сарапій, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Володимир Танчик
- Форварди: Артем Довбик, Артем Громов
Нагадаємо, що у першому матчі дніпряни програли з рахунком 1:2. Єдиний гол Дніпра-1 у зустрічі на 90-й хвилині забив головою Олександр Сваток. Відзначимо, що саме Сваток водночас став автором ще й автогола у першому таймі поєдинку.