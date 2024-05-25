Кому дістанеться трофей: що буде, якщо Довбик та Сорлот заб'ють однакову кількість голів

Головні претенденти на Трофей Пучічі – це Артем Довбик і Александр Сорлот. Українець на один забитий м'яч поки випереджає конкурента.

У матчі проти Гранади Артем Довбик відзначився хет-триком, що дозволило йому обійти Александра Сорлота по кількості забитих м'ячів. Однак гравець Вільярреала ще матиме змогу покращити свій результат у матчі проти Осасуни 25 травня.

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Хто отримає трофей при однаковому результаті

Якщо обидва футболісти заб'ють однакову кількість голів, то обидва отримають нагороду.

Якщо більше ніж два футболісти стали найкращими бомбардирами Ла Ліги, то нагороджуються всі. Один переможець за допомогою додаткових показників, таких як кількість асистів, кількість зіграних матчів, кількість голів із пенальті тощо, не визначається.

У сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв за Жирону 41 матч, у якому забив 25 голів та відзначився 10-ма результативними передачами. Александр Сорлот провів за Вільярреал 40 матчів, у якому 26 голів та відзначився 6-ма результативними передачами.

В турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Жирона зайняла третю позицію. Вільярреал посідає 8.