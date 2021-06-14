Хто найкращий гравець збірної України у матчі проти Нідерландів на Євро-2020: опитування

Збірна України стартувала на Євро-2020 матчем проти Нідерландів в Амстердамі. Наша команда була близька до того, щоб зробити сенсацію, забивши два голи. Але у підсумку поступилася 3:2.

Перший тайм у матчі між збірними України та Нідерландів закінчився без забитих голів. Хоча нідерландці мали декілька чудових нагод відзначитися. Особливо небезпечним був удар Вейналдума, але Бущан впорався з ним.

Детальніше Україна поступилася Нідерландам у гольовій перестрілці на Євро-2020

У другому таймі збірній Нідерландів вдалося відзначитися двічі з різницею у шість хвилин – голи в активі Вейналдума та Вегхорста.

Та українці не здалися, і теж зуміли забити двічі. А між їх результативними ударами минуло чотири хвилини. Спочатку неймовірний за красою гол вдався Ярмоленку – у верхній дальній кут воріт. А після цього забив Яремчук – після навісу від Маліновського зі штрафного.

Та втримати позитивний рахунок "синьо-жовтим" не вдалося – Думфріс наприкінці зустрічі таки забив гол, принісши перемогу збірній Нідерландів.

Варто відзначити, що в цьому матчі збірна України провела лише дві заміни. В першому таймі на початку матчі ушкодження отримав Зубков, тож замість нього вийшов Марлос. А в другому таймі Шапаренко замінив Марлоса.

На вашу думку, хто найкращий гравець збірної України у матчі проти Нідерландів на Євро-2020?