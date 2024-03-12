Можуть повернути ексгравця, який феєрить у Європі: Шахтар шукає заміну багаторічному лідеру

Донецький Шахтар хоче захистити свій статус чемпіона України та паралельно із цим думає про майбутнє. У клубі вже придивляються до футболістів, які можуть стати заміною Тараса Степаненка у центрі поля.

Степаненку вже 34 роки, тому його футбольна кар'єра потрохи добігає свого фіналу. Тим паче, що Тарас не допомагає Шахтарю в останніх матчах через ушкодження. На жаль, через цю проблему опорник пропускає березневий цикл збірної України, яка буде боротись за вихід у фінальну частину Євро-2024.

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Вже шукають заміну Степаненку

У донецькому клубі вже думають, хто б із гравців міг стати гідною заміною досвідченого капітана у майбутньому. Степаненко не молодшає, тому "гірники" грають на випередження. Контракт у Тараса із донецьким клубом розрахований до кінця червня 2025-го року.

Як повідомив відомий коментатор Віктор Вацко, Шахтар стежить за двома футболістами – Данилом Ігнатенком, який виступає за французьке Бордо, та Євгеном Пастухом із львівського Руха.

Наскільки я розумію, Шахтар шукає опорного півзахисника профайлу Тараса Степаненка. Їм потрібен силовий, атлетичний, яскраво виражений 6-й номер, руйнівник. Шахтар розуміє, що Степаненко – не вічний,

– наголосив Вацко.

Якщо за іграми Ігнатенка можна дивитись по екрану або аж у Франції, то Пастух тренується під боком у "гірників". Адже Шахтар базується на базі Руха.

У Пастуха також є перевага над Ігнатенком. Євген молодший за свого земляка 7 років. Молодому футболісту "жовто-чорних" лише 19. Натомість Данилу – 26.

Відзначимо, що Пастух перебрався у Рух зі структури київського Динамо – влітку 2021-го. Із липня 2023-го виступає за першу команду зі Львова, за яку провів вже 20 матчів (3 голи та 1 асист).

Однак наразі президент Руха Григорій Козловський не хоче продавати талановитого півзахисника. Пастух має контракт із львівським клубом до кінця червня 2028-го року.

Що відомо про Данила Ігнатенка Данило, який грає якраз на позиції опорника, чудово розкрився у Франції. У поточному сезоні-2023/2024 українець провів вже 27 матчів – 2 м'ячі та асист. Його контракт із Бордо спливає 30 червня 2026-го року. Ігнатенко вже був у Шахтарі, але не зміг закріпитись в головній команді "гірників". Саме із донецького клубу Данило спершу був відданий в оренду у Бордо, який згодом викупив права на гравця.

Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ-2023/2024, набравши 40 балів у 18-ти зіграних матчах. Вже 12 березня команда Маріно Пушича прийме у Львові Минай. Початок поєдинку о 18:00.