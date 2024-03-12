Можуть повернути ексгравця, який феєрить у Європі: Шахтар шукає заміну багаторічному лідеру
Джерело:Вацко on air
Донецький Шахтар хоче захистити свій статус чемпіона України та паралельно із цим думає про майбутнє. У клубі вже придивляються до футболістів, які можуть стати заміною Тараса Степаненка у центрі поля.
Степаненку вже 34 роки, тому його футбольна кар'єра потрохи добігає свого фіналу. Тим паче, що Тарас не допомагає Шахтарю в останніх матчах через ушкодження. На жаль, через цю проблему опорник пропускає березневий цикл збірної України, яка буде боротись за вихід у фінальну частину Євро-2024.
Оце так Манчестер Сіті готовий побити трансферний рекорд заради гравця збірної України
Вже шукають заміну Степаненку
У донецькому клубі вже думають, хто б із гравців міг стати гідною заміною досвідченого капітана у майбутньому. Степаненко не молодшає, тому "гірники" грають на випередження. Контракт у Тараса із донецьким клубом розрахований до кінця червня 2025-го року.
Як повідомив відомий коментатор Віктор Вацко, Шахтар стежить за двома футболістами – Данилом Ігнатенком, який виступає за французьке Бордо, та Євгеном Пастухом із львівського Руха.
Наскільки я розумію, Шахтар шукає опорного півзахисника профайлу Тараса Степаненка. Їм потрібен силовий, атлетичний, яскраво виражений 6-й номер, руйнівник. Шахтар розуміє, що Степаненко – не вічний,
– наголосив Вацко.
Якщо за іграми Ігнатенка можна дивитись по екрану або аж у Франції, то Пастух тренується під боком у "гірників". Адже Шахтар базується на базі Руха.
- У Пастуха також є перевага над Ігнатенком. Євген молодший за свого земляка 7 років. Молодому футболісту "жовто-чорних" лише 19. Натомість Данилу – 26.
- Відзначимо, що Пастух перебрався у Рух зі структури київського Динамо – влітку 2021-го. Із липня 2023-го виступає за першу команду зі Львова, за яку провів вже 20 матчів (3 голи та 1 асист).
- Однак наразі президент Руха Григорій Козловський не хоче продавати талановитого півзахисника. Пастух має контракт із львівським клубом до кінця червня 2028-го року.