Співаковський розповів, хто можу очолити збірну Україну замість Петракова

Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський пролив світло на майбутнє Олександра Петракова у збірній України. Він розповів, хто може його замінити.

За інформацією журналіста, в УАФ розглядають декілька варіантів. Основними з них є Сергій Ребров і Олександр Петраков.

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Хто може замінити Петракова у збірній

Нинішній головний наставник "синьо-жовтих" може залишитись в збірній на весь наступний цикл, якщо президент УАФ Андрій Павелко не зможе домовитись з Ребровим. Також можуть бути розглянути й інші варіанті, якщо хтось з тренерів звільниться.

Нагадаємо, що угода Олександра Петракова з УАФ спливає наприкінці 2022-го. А Сергій Ребров наразі тренує Аль-Айн, його контракт з клубом розрахований до червня 2023 року.

За даними Співаковського, виконуючим обов'язки головного тренера збірної України до того, як звільниться Ребров, може стати його помічник в Аль-Айні Вісенте Гомес. Його кандидатуру може серйозно розглядатись на переговорах Реброва з УАФ.

Раніше він був помічником Реброва в Динамо та Динамо-2 і Аль-Ахлі, працював у Спартаку, очолював донецький Олімпік та азербайджанський Сабах.

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