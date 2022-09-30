Співаковський розповів, хто можу очолити збірну Україну замість Петракова
Джерело:"ТаТоТаке"
Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський пролив світло на майбутнє Олександра Петракова у збірній України. Він розповів, хто може його замінити.
За інформацією журналіста, в УАФ розглядають декілька варіантів. Основними з них є Сергій Ребров і Олександр Петраков.
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Хто може замінити Петракова у збірній
Нинішній головний наставник "синьо-жовтих" може залишитись в збірній на весь наступний цикл, якщо президент УАФ Андрій Павелко не зможе домовитись з Ребровим. Також можуть бути розглянути й інші варіанті, якщо хтось з тренерів звільниться.
Нагадаємо, що угода Олександра Петракова з УАФ спливає наприкінці 2022-го. А Сергій Ребров наразі тренує Аль-Айн, його контракт з клубом розрахований до червня 2023 року.
За даними Співаковського, виконуючим обов'язки головного тренера збірної України до того, як звільниться Ребров, може стати його помічник в Аль-Айні Вісенте Гомес. Його кандидатуру може серйозно розглядатись на переговорах Реброва з УАФ.
Раніше він був помічником Реброва в Динамо та Динамо-2 і Аль-Ахлі, працював у Спартаку, очолював донецький Олімпік та азербайджанський Сабах.
Збірна України провалила цілі на 2022-й
- Нагадаємо, що національна команда була близькою до того, щоб пробитися на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі. У вирішальному матчі "синьо-жовті" поступилися Уельсу, який і здобув путівку на Мундіаль.
- Також національній команді не змогла вийти в елітний дивізіон Ліги націй.
- У наступному розіграші Ліги націй українська збірна знову виступатиме в Лізі В та намагатиметься завоювати путівку до найвищого дивізіону.