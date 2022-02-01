Хто лідирує в гонці бомбардирів хокейної Суперліги: в топ-10 лише один українець

1 лютого 2022 , 19:43
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Джерело:

24 канал

В хокейній Суперлізі зараз тривладдя у гонці бомбардирів. Одразу троє гравців набрали по 21 очку.

У хокейній Суперлізі виступає шість команд. Але в першу десятку гонки бомбардирів входять лише гравці чотирьох клубів: Маріуполя, Донбасу, Краматорська та СК Сокіл (не плутати з ХК Сокіл). Натомість гравців Білого Барсу та Альтаїру в першій десятці немає. Це не дивно, зважаючи, що Білий Барс за 15 матчів закинув лише 30 шайб, а Альтаїр за цю ж кількість матчів – 24.

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Лідерство ділять одразу троє гравців: Олександр Пересунько (Донбас), Еліезер Щербатов (Маріуполь) та Віктор Шахворостов (СК Сокіл). Кожен з них набрав 21 очко. Однак якщо Шахворостову для цього знадобилося 16 матчів, то двоє інших це зробили за 15 ігор.

Правда Шахворостов відзначився найбільшою кількістю закинутих шайб в турнірі – 12 влучних кидків.

Варто відзначити, що в першій десятці бомбардирів Суперліги лише один хокеїст – українець. Це вже згаданий Олександр Пересунько.

Топ-10 бомбардирів Суперліги:

  1. Віктор Шахворостов (СК Сокол) 16 матчів, 21 очко
  2. Еліезер Щербатов (Маріуполь) 15 матчів, 21 очко
  3. Олександр Пересунько (Донбас) 15 матчів, 21 очко
  4. Дмитро Марченков (СК Сокол) 12 матчів, 19 очків
  5. Ярослав Сергієвський (Краматорськ) 15 матчів, 17 очків
  6. Сергій Мельников (СК Сокол) 16 матчів, 17 очків
  7. Андрій Сигарьов (Донбас) 14 матчів, 16 очків
  8. Владислав Бойко (Маріуполь) 8 матчів, 16 очків
  9. Артем Градович (Краматорськ) 17 матчів, 16 очків
  10. Олег Шишлянніков (Донбас) 14 матчів, 15 очків
Автор: Ігор Саджениця