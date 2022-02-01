Хто лідирує в гонці бомбардирів хокейної Суперліги: в топ-10 лише один українець
Джерело:24 канал
В хокейній Суперлізі зараз тривладдя у гонці бомбардирів. Одразу троє гравців набрали по 21 очку.
У хокейній Суперлізі виступає шість команд. Але в першу десятку гонки бомбардирів входять лише гравці чотирьох клубів: Маріуполя, Донбасу, Краматорська та СК Сокіл (не плутати з ХК Сокіл). Натомість гравців Білого Барсу та Альтаїру в першій десятці немає. Це не дивно, зважаючи, що Білий Барс за 15 матчів закинув лише 30 шайб, а Альтаїр за цю ж кількість матчів – 24.
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Лідерство ділять одразу троє гравців: Олександр Пересунько (Донбас), Еліезер Щербатов (Маріуполь) та Віктор Шахворостов (СК Сокіл). Кожен з них набрав 21 очко. Однак якщо Шахворостову для цього знадобилося 16 матчів, то двоє інших це зробили за 15 ігор.
Правда Шахворостов відзначився найбільшою кількістю закинутих шайб в турнірі – 12 влучних кидків.
Варто відзначити, що в першій десятці бомбардирів Суперліги лише один хокеїст – українець. Це вже згаданий Олександр Пересунько.
Топ-10 бомбардирів Суперліги:
- Віктор Шахворостов (СК Сокол) 16 матчів, 21 очко
- Еліезер Щербатов (Маріуполь) 15 матчів, 21 очко
- Олександр Пересунько (Донбас) 15 матчів, 21 очко
- Дмитро Марченков (СК Сокол) 12 матчів, 19 очків
- Ярослав Сергієвський (Краматорськ) 15 матчів, 17 очків
- Сергій Мельников (СК Сокол) 16 матчів, 17 очків
- Андрій Сигарьов (Донбас) 14 матчів, 16 очків
- Владислав Бойко (Маріуполь) 8 матчів, 16 очків
- Артем Градович (Краматорськ) 17 матчів, 16 очків
- Олег Шишлянніков (Донбас) 14 матчів, 15 очків