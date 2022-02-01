Хто лідирує в гонці бомбардирів хокейної Суперліги: в топ-10 лише один українець

В хокейній Суперлізі зараз тривладдя у гонці бомбардирів. Одразу троє гравців набрали по 21 очку.

У хокейній Суперлізі виступає шість команд. Але в першу десятку гонки бомбардирів входять лише гравці чотирьох клубів: Маріуполя, Донбасу, Краматорська та СК Сокіл (не плутати з ХК Сокіл). Натомість гравців Білого Барсу та Альтаїру в першій десятці немає. Це не дивно, зважаючи, що Білий Барс за 15 матчів закинув лише 30 шайб, а Альтаїр за цю ж кількість матчів – 24.

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Лідерство ділять одразу троє гравців: Олександр Пересунько (Донбас), Еліезер Щербатов (Маріуполь) та Віктор Шахворостов (СК Сокіл). Кожен з них набрав 21 очко. Однак якщо Шахворостову для цього знадобилося 16 матчів, то двоє інших це зробили за 15 ігор.

Правда Шахворостов відзначився найбільшою кількістю закинутих шайб в турнірі – 12 влучних кидків.

Варто відзначити, що в першій десятці бомбардирів Суперліги лише один хокеїст – українець. Це вже згаданий Олександр Пересунько.

Топ-10 бомбардирів Суперліги: