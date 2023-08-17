Кривдник Дніпра-1: Зоря отримала суперника у плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Дніпро-1 не зумів закамбечити після першого провального матчу кваліфікації Ліги Європи проти чеської Славії. Празький клуб вирвав нічийний рахунок у дніпрян та зберіг за собою місце у цьому єврокубковому турнірі.

Підопічним Олександра Кучера потрібно було робити диво у матчі-відповіді після 3:0 від Славії на виїзді. Дніпряни навіть першими забили наприкінці першого тайму. Неймовірний удар вдався Валентину Рубчинському, повідомляє 24 Канал.

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Ще одна зустріч проти українського колективу

Однак по перерві гості з Праги зрівняли цифри на табло. Хоча спершу суддя скасував взяття воріт, адже лайнсмен угледів офсайд у Юречки. Через декілька хвилин головний арбітр зустрічі змінив своє рішення, вказавши на центр поля після перегляду ВАР.

До фінального свистка рахунок у матчі так і не змінився – нічия 1:1.

Дніпро-1 покидає Лігу Європи та опускається до Динамо у Лігу конференцій. Славія ж крокує у наступний раунд Ліги Європи. Далі на чехів чекає ще одна зустріч проти українського клубу. Цього разу празький гранд зіграє проти луганської Зорі.

Перша зустріч проти команди Ненада Лалатовича відбудеться 24 серпня та буде виїзною для луганського колективу.

Натомість матч-відповідь запланований на 31 серпня.

Славія та Зоря будуть боротись за вихід у груповий раунд Ліги Європи-2023/2024. Команда, яка програє у цьому протистояння, продовжить свій шлях у груповому етапі Ліги конференцій, за який борються Динамо та Дніпро-1, котрі зіграють проти Бешикташа та Спартака Трнави відповідно.