Пограбування Усика: Хргович закликав Джошуа провести бій за пояс українця

Хорватський боксер Філіп Хргович розповів про плани на майбутнє. Обов'язковий претендент на титул IBF хоче стати чемпіоном світу в поєдинку з Ентоні Джошуа.

Обов'язковий претендент на бій за пояс IBF у надважкій вазі Філіп Хргович закликав колишнього володаря титулів WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа провести з ним бій. Поєдинок має стати титульним, адже Олександр Усик, швидше за все, замість обов'язкового захисту проведе реванш із Тайсоном Ф'юрі.

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Усик ризикує втратити пояс IBF

"Варіантів багато, але знаю, що наступний у черзі – я. Хто б не був моїм суперником, я вірю, що битимуся за титул. Я просто хочу отримати титульний бій. Мені байдуже, з ким.

Я хотів би зустрітися в рингу з Джошуа. У нього одне з найбільших імен у цьому виді спорту, і я відчуваю, що зможу його перемогти", – сказав Хргович.

17 лютого 2024 року Олександр Усик проведе бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті проти чемпіона за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Якщо переможець бою між Усиком та Ф'юрі не проведе обов'язковий захист титулу в поєдинку з Хрговичем, пояс IBF стане вакантним.

Українець та британець вже погодили реванш, тож наведений вище сценарій цілком реальний. Тоді Хргович та Джошуа в очному поєдинку зможуть визначити, хто з них стане новим володарем титулу IBF.