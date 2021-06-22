Хорватія обіграла Шотландію та зменшила шанси України на плей-офф Євро-2020: відео

Збірна Хорватії у матчі проти Шотландії здобула перемогу. І вийшла з групи D в плей-офф Євро-2020.

Хорватія – Шотландія 3:1

Голи: Влашич, 17, Модрич, 62, Перішич, 77 – МакГрегор, 42

Переможець цього матчу гарантував собі вихід в плей-офф Євро-2020.

Обидві команди до цього на Євро-2020 не перемагали. А шотландці – і не забивали.

Нічия у цьому матчі була потрібна Україні. Адже тоді гарантувала нашій збірній місце в плей-офф.

Водночас Англія завдяки Стерлінгу перемогла Чехію та вийшла у плей-офф Євро-2020: відео

Шотландці прагнули здобути першу перемогу на турнірі на очах власних вболівальників. І саме вони першими створили нагоду забити. Джон МакГінн навісив у штрафний, але Домінік Лівакович дотягнувся до м'яча. Згодом у середині першого тайму він буде знову небезпечно пробивати. Але знову голкіпер впорався.

Тож першими рахунок відкрили хорвати. Швидка атака закінчилася влучним ударом Нікола Влашич.

Згодом Лука Модрич міг подвоїти перевагу хорватів, але голкіпер впорався з його ударом під перекладину.

Та незадовго до перерви шотландці таки зрівняли рахунок. Каллум МакГрегор завдав потужного удару в кут воріт. Це перший гол для збірної Шотландії на чемпіонатах Європи за 25 років.

Однак у другому таймі хорвати забили двічі та відсвяткували перемогу. Спочатку відзначився Модрич судовим ударом у дальній кут воріт.

А після цього Перішич забив ударом головою після подачі з кутового.

Хорватія перемагає та виходить у плей-офф Євро-2020. Тим самим зменшують шанси збірної України вийти в 1/8 фіналу.