Треті медалі на Мундіалі: Хорватія здобула бронзу ЧС-2022 завдяки яскравому голу – відео голів

Команда Златко Даліча переграла Марокко у поєдинку за третє місце на чемпіонаті світу в Катарі. Вирішальний гол забив Міслав Оршич від стійки.

Хорватія – Марокко 2:1

Голи: Гвардіол, 7, Оршич, 41 – Дарі, 9.

На чемпіонаті світу 2022 настала пора вирішальних матчів. У неділю, 18 грудня, пройде фінал між Аргентиною та Францією, а за день до цього в Катарі розіграли бронзові нагороди.

До теми Історія та цікаві факти про матчі за третє місце на чемпіонатах світу

У матчі за третє місце зійшлись невдахи 1/2 фіналу – Хорватія та Марокко. Команда Златко Даліча на своєму шляху вибили бельгійців та головних фаворитів ЧС бразильців, але нічого не змогли вдіяти проти Аргентини (0:3).

У свою чергу Марокко також долучилось до вильоту Бельгії, обігравши команду Мартінеса в групі. У плей-офф же африканці залишили за бортом Іспанію та Португалію і лише капітулювали у грі з чемпіонами світу французами (0:2).

Хорвати раніше вже вигравали медалі ЧС. У 1998 році "картаті" виграли бронзу на своєму дебютному Мундіалі, а чотири роки тому підопічні Даліча взяли срібло, програвши у фіналі Франції.

Марокко ж вперше дійшло до такої стадії і взагалі стали першими африканцями у півфіналу ЧС. На матч за третє місце обидва тренери вдались до ротації, давши час кільком гравцям запасу.

Поєдинок почався весело, адже до десятої хвилини було забито два голи. Спочатку відзначились хорвати, коли після подачі штрафного Перішич підправив м'яч на Гвардіола, який головою пробив Буну.

Відео голу Гвардіола:

Але вже за дві хвилини марокканці відновили паритет. Після подачі і рикошета від захисника Хорватії м'яч опинився у Дарі, який впритул розстріляв ворота Ліваковича.

Гол Ашрафа Дарі:

У першій половині гри марокканці були більш активними, але на перерву команди пішли за переваги Хорватії. Неймовірний удар вдався Оршичу, який з кута карного майданчика від стійки вразив дальній кут воріт Буну.

Як забивав Оршич:

Як виявилось, цей постріл був переможним для Хорватії. У другому таймі "картаті" грали від рахунку. Марокко створило кілька небезпечних моментів, але реалізації нападників африканців була не найкращою.

Хорватія здобуває третій комплект медалей за свою історію і другу бронзу на Мундіалях. Марокко ж залишається без нагород, але це не позбавляє їх звання головної сенсації ЧС-2022.