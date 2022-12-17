Хорватія – Марокко: онлайн-трансляція матчу за третє місце на ЧС-2022

В суботу, 17 грудня, буде зіграно передостанній матч на чемпіонаті світу з футболу 2022. В боротьбі за бронзові нагороди зійдуться збірні Марокко та Хорватії.

Марокко та Хорватія до чемпіонату світу 2022 ніколи не грали один проти одного. Але на турнір це вже буде їх друга зустріч. Обидві команди потрапили в одну групу F та зіграли у першому турі. Тоді матч закінчився внічию 0:0. А згодом обидві команди вийшли з групи та дійшли до півфіналів, де програли.

До теми Дежавю з груповим раундом: хто переможе у матчі за третє місце на ЧС-2022 Хорватія – Марокко

Для Марокко вихід до півфіналу – не просто національний успіх. Адже "атласні леви" стали першою командою з Африки, яка дійшла до цієї стадії турніру. До цього найкращим досягненням для африканських збірних був чвертьфінал.

Та Марокко постарається запам'ятатися не лише виходом у півфінал. Але й повернутися з турніру з бронзовими нагородами.

А от для Хорватії півфінал – не найвище досягнення в історії. Хоча команда вперше потрапила на Мундіаль аж в 1998 році (до цього Хорватія була у складі Югославії). Але вже на дебютному чемпіонаті світу Хорвати зуміли дійти до півфіналу, де поступилися французам. Але перемогли в матчі за третє місце збірну Нідерландів.

У 2018 році "картаті" покращили цей результат, дійшовши до фіналу. І там… поступилися французам. У 2022 році до фіналу, де знову зіграють французи, хорвати вже не дійшли, у півфіналі поступившись Аргентині.

Важливо! Офіційним транслятором чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне". Тож на платформах цього мовника і можна буде переглянути матч Хорватія – Марокко. Трансляція матчу буде в ефірі місцевих телеканалів "Суспільне", на сайті " Суспільне Спорт ", а також буде радіотрансляція на "Радіо Промінь".

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Хорватія – Марокко.

Хорватія – Марокко онлайн