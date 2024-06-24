Гол Модріча не врятував: Хорватія та Італія зіграли в нічию на Євро-2024

У понеділок, 24 червня, розпочалися матчі третього туру групового етапу на Євро-2024. В одному з поєдинків зустрілися Хорватія та Італія.

Хорватія – Італія 1:1

Гол: Модріч, 55 – Дзакканьї, 90+8

Група "В" розпочала останні матчі групового етапу. Команди ведуть активну боротьбу за вихід у плей-оф Євро-2024, пише 24 канал.

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Безгольовий початок

Вже з перших хвилин хорвати почали йти в активні атаки. На 5-й хвилині Доннарума здійснив шалений сейв, відбивши удар Сучича.

Після цього команди почали обмінюватися моментами.

На 28-й хвилині Лівакович зреагував на удар Бастоні з правого флангу. Згодом голкіпер Хорватії знову врятував команду.

До кінця першого тайму загострень не спостерігалось.

Гол від легенди

Хорвати знову почали домінувати у другій частині матчу.

На 53-й хвилині хорвати заробили пенальті через гру рукою з боку Італії. Однак Модріч не зміг його реалізувати, оскільки Доннарума зробив сейв.

Проте наи 55-й хвилині Модріч все ж відзначається забити м'ячем. Італійці втратили м'яч, чим успішно скористалась збірна Хорватії. Після удару Будимира, який відбив Доннарума, Модріч зіграв на добиванні.

Гол Модріча: дивіться відео

На 62-й хвилині Бастоні пробивав по воротах Хорватії, але м'яч пішов вище воріт.

Ще кілька разів італійці намагалися атакувати, однак хорвати успішно чинили опір.

У додатковий час Дзакканьї все ж зрівняв рахунок – 1:1.

Іспанія та Хорватія напряму вийшли у плей-оф Євро-2024. Хорватія посідає 3-тю сходинку, а Албанія додивлятиметься матчі чемпіонату Європи вже по телевізору.