Закривавлений Шик і потужний Перішич: Хорватія та Чехія не виявили сильнішого на Євро-2020

Збірні Хорватії та Чехії 18 червня зустрілися на Гемпден Парк у Глазго в рамках 2 туру групи D на Євро-2020. Поєдинок видався багатим на події та завершився з рахунком 1:1.

Хорватія – Чехія 1:1

Голи: Шик (пен.), 37, Перішич, 47

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Збірна Хорватії у першому турі групи D на Євро-2020 мінімально поступилася Англії. Поєдинок на "Вемблі" завершився з рахунком 1:0.

Чеська команда своєю чергою завдяки космічному дублю Патріка Шика (один із голів забив з центру поля) впевнено здолала Шотландію – 0:2.

Перший тайм зустрічі

Перший більш-менш небезпечний момент у поєдинку створила збірна Чехії. На 4 хвилині Томаш Соучек після подачі з кута поля виграв боротьбу в захисників і головою спрямував м'яч у лічених сантиметрах над поперечиною.

Наступного епізоду вболівальникам довелося чекати 15 хвилин. Чеський нападник Патрік Шик отримав передачу в штрафному майданчику, але пробив по центру просто в руки хорватському голкіперу Домініку Ліваковичу.

Вперше збірна Хорватії загрожувала воротам суперників аж на 23 хвилині. Іван Перішич відгукнувся на пас в карній зоні та завдав удару по воротах. Спроба виявилась невдалою – Томаш Вацлік без жодних проблем забрав м'яч до рук.

На 33 хвилині зустрічі збірна Чехія розіграла кутовий на правому фланзі. Далі пішла подача у центр штрафного, де Деян Ловрен у боротьбі з Патріком Шиком ліктем розбив ніс супернику.

У чеха на обличчі з'явилася кров і суддя, переглянувши епізод за допомогою ВАР, призначив пенальті.

До 11-метрової позначки підійшов сам постраждалий. Він розвів голкіпера та м'яч по різних кутах і на 37 хвилині відкрив рахунок у зустрічі – 0:1.

Хорвати могли одразу відновити паритет у поєдинку. Анте Ребич на 39 хвилині відгукнувся на передачу партнера, увірвався до штрафного майданчика, але, вийшовши сам на сам з Томашом Вацліком, пробив далеко від лівої стійки.

На 44 хвилині Андрей Крамарич після чудового прийому в карній зоні наніс різки удар по воротах, але Томаш Вацлік видав дивовижний сейв і завадив хорватській команді зрівняти рахунок. У підсумку, перший тайм завершився 0:1 на користь Чехії.

Хорватія – Чехія: відеоогляд першого тайму

Друга половина матчу

На другий тайм збірна Хорватії вийшла у настрої якнайшвидше відновити рівновагу. Іван Перішич на 47 хвилині отримав пас від Андрея Крамарича та увійшов до штрафного.

Хорватський півзахисник розхитав Владіміра Цоуфала і потужним ударом, мало не порвавши сітку воріт, забив гол – 1:1.

Потужний гол Перішича: дивіться відео

Напівмомент створила збірна Чехії на 65 хвилині зустрічі. Алекс Крал вривався до воротарського майданчика лівим флангом, але довго ухвалював рішення, що робити з м'ячем. Лука Модрич зіграв до кінця і у підкаті виніс "круглого" на кутовий.

Хорватія небезпечно відповіла на 72 хвилині. Нікола Влашич отримав холоднокровну передачу від Івана Перішича у штрафній зоні, та, позбувшись опіки суперника, пробив над поперечиною. Він втратив хорошу можливість вивести свою збірну вперед.

Під завісу поєдинку хорватська команда пішла на штурм воріт Чехії. Бруно Петкович майстерно приборкав передачу в штрафному майданчику та пробив по воротах, але небезпечний удар самовіддано заблокував Томаш Калас. Матч завершився з рахунком 1:1.