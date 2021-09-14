Хокейний клуб звільнив тренера через відмову від вакцинації від коронавірусу

Хокейний клуб Колумбус Блю Джекетс був змушений звільнити помічника головного тренера Сільвена Лефевра. Все через його відмову пройти вакцинацію від коронавірусу.

Клуб не мав наміру звільняти Сільвена Лефевра. Але карантинні обмеження та протоколи, які запроваджені в НХЛ, не дали їм іншого вибору – невакцинованого тренера не мали права допустити до тренувального процесу. При цьому що Лефевр приєднався до команди лише в липні 2021 року.

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В Колумбусі з розумінням поставилися до права Лефевра відмовитися від вакцинації, тож замість нього в команду запросили Стіва Маккарті, який до цього працював помічником тренера в команді Клівленд Монстерс, який є фарм-клубом Колумбуса.

В липні 2021 року Колумбус був в центрі уваги через трагічну смерть 24-річного воротаря команди та збірної Латвії Матіса Ківленієкса. Він загинув від влучення в нього салюту під час святкування Дня Незалежності США 4 липня, врятувавши тим самим інших присутніх. Серед них ще одного голкіпера команди та збірної Латвії Елвіса Мерзлікінса та його вагітну дружину. Згодом вона народила хлопчика, якого назвали Нокс Матіс, давши друге ім'я на честь загиблого хокеїста. Окрім того, Мерзлікінс вирішив вшанувати пам'ять загиблого і на своєму воротарському шоломі.

Відзначимо, що в минулому сезоні Колумбус став найгіршою командою в Центральному дивізіоні НХЛ, за 56 матчів вигравши лише 12 з них в основний час. Новий сезон НХЛ стартує 12 жовтня.