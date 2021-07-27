Хокейний клуб Донбас підписав американського захисника

Хокейний клуб Донбас оголосив про підписання угоди з американським захисником Джейленом Смереком. Контракт розрахований на один сезон.

Смерек народився в Детройті. Хокеєм почав займатися завдяки захопленням цим видом спорту старших братів.

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З 13 років виступав за різноманітні команди. На юнацькому рівні – за Ошава Дженералз та Флінт Фаєрбердз в хокейній лізі Онтаріо.

Далі в його кар'єрі була команда Тусон Роудраннерс з АХЛ, в якій він провів три сезони. Ця команда – фарм-клуб команди НХЛ Аризона Койотіс. Однак сам Джейлен Смерек ніколи не був обраний на драфті НХЛ.

Нагадаємо, в новому сезоні Донбас буде представляти Україну в хокейній Лізі чемпіонів. Домашні матчі команда буде проводити у Києві в Палаці спорту.