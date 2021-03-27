Хокеїсти Сокола та Маріуполя влаштували масову бійку за 31 секунду до кінця матчу: відео

У матчі між київським Соколом та Маріуполем вирішувала доля місце у півфінал плей-офф УХЛ. І коли вже майже було відомо ім'я переможця, хокеїсти влаштували масову бійку на льоду.

Це була третя гра чвертьфіналу плей-офф УХЛ між Соколом та Маріуполем. Переможець цього матчу виходив у півфінал.

Нагадаємо Київський Сокіл обіграв Маріуполь та вийшов у півфінал плей-офф УХЛ

Ще за перші два періоди "соколята" закинули чотири шайби у ворота суперника. Тож у третьому періоді доводили гру до логічно перемоги.

Та за 31 секунду до кінця поєдинку під час атаки Маріуполя на майданчику спалахнула масова бійка. При цьому не одна, а одразу дві, в одній з яких приймали участь одразу шестеро хокеїстів. Деякі з них настільки зійшлися у сутичці, що арбітри довго не могли їх розвести.

Все почалося з того, що Ступак ключкою вдарив по спині Карпенка, а той вирішив відповісти кулаками. За партнерів вступилися й інші хокеїсти.

Після цього на лаві для штрафників опинилося чимало гравців. За грубість малим штрафом були покарані Гафіуллін, Карпенко, Коваленко, Гуров з Маріуполя та Ступак, Панченко, Сисак, Лисенко та Німенко з Сокола.

Відео масової бійки хокеїстів у матчі Сокіл – Маріуполь