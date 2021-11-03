Хокеїста Сокола підозрюють в підробці паспорта України

Хокеїст київського Сокола Віктор Андрущенко може мати підроблений український паспорт. Перевірка показала, що цей документ є недійсним.

Причиною для перевірки документів Віктора Андрущенка стало звернення від хокейного клубу Кременчук до Української хокейної ліги. У своєму запиті кременчуцький клуб зазначив, що за наявною в інтернеті інформацією, вказаний хокеїст має паспорт громадянина Білорусі. Однак в Соколі виступає як громадянин України.

Андрущенко – вихованець київського хокею. Але в Україні грав лише на юнацькому рівні. Встиг пограти за збірні України U-18 та U-20. Згодом змінив громадянство та грав за збірну Білорусі, у складі якої провів 24 матчі.

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Відтак в УХЛ вирішили перевірити документи, які надав Сокіл для заявки на сезон 2021/2022.

"Перевірка номера паспорта громадянина України через сервіс Державної міграційної служби України, надана ХК Сокіл разом із заявкою Віктора Андрущенка, показала, що цей документ є недійсним. У зв'язку з цим на адресу ХК Сокіл надіслано запит з вимогою надати пояснення щодо зазначеного факту. Також для прояснення ситуації офіційний запит надіслано на адресу голови Державної міграційної служби України. Українською хокейною лігою розпочато розслідування за цим фактом", – йдеться в заяві УХЛ.

Що загрожує Соколу

Відповідно до пункту 1 статті 54 Дисциплінарного кодексу Федерації хокею України, за надання недостовірної інформації про гравців, включених до заявкового списку клубу на гру, результати матчів за його участю анулюються, а клубу зараховується технічна поразка.

Станом на 3 листопада 2021 року Віктор Андрущенко взяв участь у 10 матчах чемпіонату УХЛ. Зазначимо, що у 8 із зазначених зустрічей у заявці Сокола була максимальна кількість іноземних гравців, дозволених за регламентом – 11.