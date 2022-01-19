Хокеїст забив гол ударом головою – шайба від його обличчя закотилася за лінію: відео

Форвард Майкл Паццета, що виступає за Монреаль Канадієнс в НХЛ, відзначився забитим голом в матчі проти Даллас Старс. Зробив він це ударом головою.

Паццета в Монреалі виступає у четвертій ланці. І за 24 матчі в регулярному сезоні НХЛ поки набрав лише 5 очок (три голи та два асисти). Один з цих голів – саме у ворота Далласа.

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У першому періоді команди голів не забивали. А в другому періоді після того, як господарі залишилися в меншості, Монреалю вдалося реалізувати більшість. Через 22 секунди після цього, коли на майданчику знову були рівні склади, Паццета опинився на вістрі атаки. Після кидка партнера шайба відлетіла від голкіпера в голову Паццеті, після чого і закотилася за лінію воріт.

Правда шайба влучила в обличчя хокеїсту, тож після цього моменту він скривився від болю.

Відео голу Паццети, забите обличчям