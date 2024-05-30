Найкращий бомбардир в історії чемпіонату України з хокею завершив кар'єру
Джерело:Федерація хокею України
Легенда українського хокею Сергій Бабинець оголосив про завершення ігрової кар'єри. Головний рекордсмен чемпіонату України зосередиться на діяльності функціонера.
Під час фінальної серії чемпіонату України сезону-2023/24 Бабинець отримав травму коліна. 36-річний хокеїст вирішив не випробовувати долю та оголосив про завершення кар'єри.
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Рекордсмен чемпіонату України
Сергій Бабинець народився в Києві у сім'ї хокейного судді міжнародної категорії Володимира Бабинця. Саме тато вперше привів 5-річного сина на хокей.
Сергій розпочав займатись хокеєм у школі "Крижинки". Під час ігрової кар'єри виступав у складі Сокола, Донбасу, Білого Барсу, Маріуполя.
Сергію Бабинцю належать практично всі індивідуальні рекорди чемпіонату України. Вперше він виграв "золото" національної першості у 2008 році. Всього на його рахунку 10 чемпіонських титулів.
Він очолює список найрезультативніших гравців за системою "гол + пас". Лише за кількістю закинутих шайб Сергія наприкінці минулого сезону обійшов Лялька. У капітана Кременчука – 231 гол, а у Бабинця – 228.
Рекорди Бабинця в ЧУ
- 10 – чемпіонських титулів
- 553 – набрані очки (гол + пас)
- 325 – асистів
- 463 – зіграних матчів
- 17 – сезонів
У складі збірної України Бабинець зіграв 62 матчі. На його рахунку 22 закинуті шайби та 17 асистів.
Повідомляється, що відтепер Сергій зосередиться на функціонерській діяльності у Федерації хокею України.