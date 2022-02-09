Хокеїст ОКР головою штовхнув суперника під час матчу на Олімпіаді-2022: відео витівки

На Олімпіаді-2022 розпочались хокейні змагання серед чоловічих збірних. У матчі ОКР не обійшлось без скандальної поведінки хокеїста.

Скандальна витівка у стилі Зідана

У першому турі ОКР зустрічався проти Швейцарії. Лише одна шайба визначила переможця матчу, яким стали хокеїсти ОКР. Переможний кидок наприкінці першого періоду зробив Антон Слєпишев, пише 24 канал.

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Однак не обійшлось у матчі без скандалу. Автор єдиної шайби у поєдинку вирішив відзначитись не лише гольовим кидком, а й негативною поведінкою. За дві хвилини до закінчення другої 20-хвилинки Слєпишев не стримав емоцій на льодовому майданчику.

Він під'їхав до суперника та несильно штовхнув його головою. Хокеїст явно був фанатом Зінедіна Зідана, який першим запам'ятався таким скандальним вчинком. На щастя, захисник Швейцарії Яннік Вебер не постраждав.

Це все одразу побачив суддя, який перебував за спиною хокеїстів, та на чотири хвилини вилучив винуватця з гри.

Відео моменту

Навіть це не завадило ОКР стартувати на Олімпіаді-2022 з мінімальної перемоги над швейцарською збірною – 1:0.