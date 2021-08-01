Хлопчик чи дівчинка: Влада Седан яскраво повідомила Зінченку про те, кого очікує пара – відео

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка Влада Седан очікує первістка. Вона вирішила ефектно повідомили Олександру, хто в них буде.

Влада запросила Олександра на стадіон, де він і мав би дізнатися, хто в них буде. Але для цього йому треба було влучити в один з м'ячів, який висів на воротах.

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Зінченко з першої спроби влучив, після чого на стадіоні вибухнули салюти рожевого кольору – пара очікує на дівчинку.

Про те, що Влада Седан вагітна, стало відомо на початку червня 2021 року, коли вона виклала фото в інстаграм.

Пара одружилася 12 березня 2020 року в Лондоні в приміщенні українського посольства. 24 серпня 2020 року пара відсвяткувала пишне весілля в Києві.