Хейні не потиснув руку Ломаченку на пресконференції: демонстративне відео

Василь Ломаченко та Девін Хейні взяли участь у пресконференції перед поєдинком. Американець публічно продемонстрував свою неповагу до українського суперника.

Хоча під час інтерв'ю Девін Хейні відзначав рівень Василя Ломаченка та не применшував його заслуги у боксі. Українець першим прийшов у залу на пресконференцію та вже розмістився на своєму місці.

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Повне ігнорування українського суперника

Натомість американський боксер другим прийшов на офіційну подію. Хейні зайшов до залу, потиснув руку Бобу Арума, а от Ломаченку не подав руки. Хоча Василь сидів на сусідньому кріслі біля президента Top Rank.

Українець ніяк не відреагував на таке ігнорування від суперника.

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Відзначимо, що Ломаченко прийшов на пресконференцію у футболці з Ісусом, який мав розлючене обличчя, чим неабияк викликав обурення українських прихильників боксу та загалом великої кількості українців. Багато хто впевнений, що так він вкотре проявив свою любов до УПЦ МП та висловив підтримку московським попам, яких 29 березня виселяли із Києво-Печерської Лаври.

Також боксери провели першу битву поглядів, яка не відзначилась якимись інцидентами. Все минуло спокійно та без скандалів.

До слова. Поєдинок за абсолют у легкій вазі між Ломаченком та Хейні відбудеться 20 травня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі.