Королівський гамбіт: Top Rank офіційно оголосила про бій Хейні – Ломаченко

Якщо бій за абсолют Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі зірвався, то поєдинку Василя Ломаченка проти Девіна Хейні таки бути. Український боксер офіційно отримав ще одну спробу стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

29 березня промоутерська компанія Top Rank офіційно оголосила про бій за абсолют Девіна Хейні проти Василя Ломаченка. Довгоочікуваний поєдинок відбудеться 20 травня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі.

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Друга спроба за абсолют для Ломаченка

Продаж квитків стартує вже 31 березня.

На кону стоятимуть усі чотири пояси, якими володіє американський боксер. Нагадаємо, що Хейні відібрав їх після поєдинку проти австрійця Джорджа Камбососа та став новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. У матчі-реванші Хейні також не залишив шансів супернику.

Компанія Top Rank створила вже постер поєдинку, який оформила у шаховому стилі. На багнері є напис "Шах і мат", а біля прізвищ боксерів написано, що цей двобій у Лас-Вегасі буде "королівським камбітом".

Поєдинок повинен був відбутись раніше, але оскільки Хейні є практикуючим мусульманином, то вирішили відкласти бій після Рамадану із березня на травень.



Офіційно: бій Хейні – Ломаченко відбудеться / Фото Top Rank

Нагадаємо, що це буде вже друга спроба для Ломаченка стати абсолютним чемпіоном світу. Перша була ще 17 жовтня 2021 року, коли українець програв Теофімо Лопесу – 116:112, 117:111 та 119:109. Американець став абсолютним чемпіоном світу, але вже у першому захисті титулів поступився Камбососу, який також згодом програв Хейні.

Нарешті хоча б щось нагадало, що Ломаченко є боксером. Адже останнім часом Василь зашкварюється на темі УПЦ МП. Його інстаграм перетворився наче у "Лавру", де з'являються новини виключно про московських попів.

Ломаченко вже навіть очолив рейтинг найпопулярніших зрадників, де компанію йому склав колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук.