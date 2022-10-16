Хейні переміг Камбососа та зберіг чемпіонські пояси: чи погодився він дати бій Ломаченку

Американський боксер Девін Хейні зберіг за собою звання абсолютного чемпіона світу в середній вазі. Він переміг у бою-реванші австралійця Джорджа Камбососа.

Це був другий бій між боксерами у 2022 році. Перший вони провели 5 червня в Мельбурні, де Хейні й переміг одноголосним рішенням суддів та відібрав у Камбососа чемпіонські пояси та звання абсолютного чемпіона світу у середній вазі. В ніч на 16 жовтня вони провели бій-реванш.

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Другий поєдинок між боксерами теж відбувся в Мельбурні. І теж закінчився перемогою Хейні. Бій тривав усі 12 раундів, а американець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 119:109, 118:110 та 118:110.

Тож саме Хейні зберігає чемпіонські пояси, які так прагне отримати українець Василь Ломаченко. І американський боксер це знає. При цьому Хейні свого часу домагався бою з Ломаченком, коли той був чемпіоном світу, але так і не отримав можливість провести бій.

Ще перед другим боєм проти Камбососа Хейні заявив, що йому байдуже, з ким битися, головне, щоб це були топові боксери. І якщо це буде Ломаченко, то він готовий дати йому бій, і не заставляти суперника чекати. Це він підтвердив і після захисту чемпіонського звання. Хоча на пряме питання, чи планує він надалі битися проти таких боксерів, як Ломаченко чи Джервонта Девіс, утримався від імен конкретних бійців

"Неважливо, хто це буде. Ми хочемо битися з найкращими бійцями світу. Я вважаю, що я найкращий боєць у світі. Хто б не був наступний, приведіть його", – заявив Хейні.

Поки ж Ломаченко готується до свого наступного бою – 29 жовтня проти Джемейна Ортіса.