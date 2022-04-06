Хет-трик Бензема допоміг Реалу "поховати" Челсі у чвертьфіналі Ліги чемпіонів: відеоогляд

Челсі та Реал 6 квітня зійшлись у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Карім Бензема став кривдником команди Тухеля у дощовому Лондоні.

Челсі – Реал 1:3

Голи: Гаверц, 40 – Бензема, 21, 24, 46

Реал з труднощами пробився у чвертьфінал Ліги чемпіонів. На своєму шляху мадридці вибили ПСЖ на чолі з Мбаппе та Мессі. "Королівському клубу" вдалось за підсумками двох матчів продовжити боротьбу за трофей – 3:2.

Путівка в 1/4 фіналу далась легше Челсі. Лілль намагався поборотись з лондонцями, але підопічні Томаса Тухеля не дали супернику шансу – 1:4, пише 24 канал.

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Вже у стартовій 10-хвилинці гості могли відкрити рахунок у матчі. Вінісіус з меж штрафного перевірив на міцність каркас воріт Челсі.

Вже через п'ять хвилин чудову відповідь продемонстрували футболісти Тухеля. Челсі заробило стандарт на куті штрафного. До м'яча підійшов Джеймс, але після його хорошого удару не менш яскравий сейв видав Куртуа.

На 21-й хвилині Реал вийшов уперед. Вінісіус уникнув офсайду після класної передачі Бензема, протягнув м'яч до штрафного та віддав у відповідь на Каріма. Француз ударом головою пробив повз голкіпера – 0:1.

Відео голу Бензема

Не минуло й п'яти хвилин, як "Королівський клуб" зробив рахунок 0:2. Знову у центрі уваги опинився Бензема. Карім традиційно головою вдало замкнув передачу від Модрича. Цього вечора французький нападник Реала просто знущався з центральних захисників Челсі.

Відео другого м'яча Бензема

Карвахаль опинився у вбивчій позиції перед воротами, але з кволим ударом впорався Куртуа. М'яч за межі поля вибив оборонець Челсі, розрядивши ситуацію.

Сілва непогано зіграв на другому поверсі, але пробив трохи вище воріт.

Жоржинью зробив закидання у штрафний Реала, яке головою результативно замкнув Гаверц – 1:2. Челсі до перерви відквитало один м'яч.

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Майже одразу Бензема міг оформлювати хет-трик, але як слід не приклався до м'яча.

До 15-хвилинного відпочинку команди більше не забивали.

Не встиг коментатор матчу назвати склади команд, як Бензема забив свій третій гол у зустрічі. Воротар Челсі Менді вийшов далеко від воріт, невдало віддав на захисника. М'яч перехопив Карім та легко закотив його у вже порожні володіння суперника – 1:3.

Відео третього голу Бензема

Вже у наступній атаці могли забивати господарі. Але з пострілом Аспілікуети впорався Куртуа. Бельгієць продемонстрував дива на лінії воріт, кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий.

Лукаку та Маунт змарнували чудові нагоди скоротити відставання Челсі у рахунку. Але у першому моменті забракло влучності, а у другому з пострілом впорався воротар "вершкових".

Реал переграв Челсі у дощовому Лондоні – 1:3. Бензема – страшний сон голкіпера лондонського клубу.

. Матч-відповідь у Мадриді відбудеться 12 квітня.