У Херсоні "евакуювали" російських та білоруських хокеїстів Дніпра

У Херсоні "евакуюють" хокеїстів з Росії та Білорусі. Російські окупанти на військовій техніці вивозять їх з міста.

"Сваїх нє брасаєм"

Місцеве видання інформує, що у Херсоні бойовики вивозять своїх громадян, які п'ять років жили коштом обласного бюджету.

До речі Забрали святе: Росію та Білорусь усунули від міжнародних хокейних турнірів

Зазначають, що російські окупанти "евакуюють" спортсменів, які грали у комунальному клубі Дніпро.

Відео "евакуації"



Згодом у пресслужбі клубу прокоментували відповідне відео. Там зазначили, що місто покинули лише громадяни Росії, Білорусі та Казахстану. Також додали, що команда немає жодного відношення до "евакуації".

"Хокейний клуб "Дніпро" не має жодного відношення до цієї так званої "евакуації", керівництво клубу дізналося про цю подію, як і всі, із соціальних мереж. Усі відносини між хокейним клубом та громадянами РБ та РФ були припинені 24.02.2022.

Усі гравці клубу, керівництво та персонал клубу, які є громадянами України, перебувають у місті Херсон разом зі своїми земляками і єдині у боротьбі з окупантом, який ступив на нашу землю.

Владислав Мангер не має відношення до хокейного клубу з 2020 року", – пояснило керівництво клубу.

З 2017 року голова облради Владислав Мангер, який наразі перебуває у СІЗО за підозрою у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, вирішив створити професійний хокейний клуб, де було чимало росіян.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!