Як футболіст Німеччини заколотив потужний автогол у матчі з Францією: відео

У вівторок, 15 червня, у матчі чемпіонату Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини стався курйозний автогол.
На 20-й хвилині стрімка контратака французів завершилась прострілом Ернандеса на дальню стійку – м'яч летів до Мбаппе, однак Хуммельс зрізав його у власні ворота.
До слова FAVBET продовжує розіграш 21 авто
Відео автоголу Хуммельса
- Франція та Німеччина регулярно зустрічаються на міжнародній арені. Попередні зустрічі збірних відбулися у Лізі націй. На полі німців була зафіксована нічия (0:0), а в Парижі французи відсвяткували перемогу (2:1).
- До того Франція перемогла німців у півфіналі Євро-2020. У фіналі французи поступилися Португалії.
- Натомість Німеччина перемогла французів у чвертьфіналі на переможному чемпіонаті світу-2014.