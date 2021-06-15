Як футболіст Німеччини заколотив потужний автогол у матчі з Францією: відео

15 червня 2021 , 22:45
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Джерело:

24 канал

У вівторок, 15 червня, у матчі чемпіонату Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини стався курйозний автогол.

На 20-й хвилині стрімка контратака французів завершилась прострілом Ернандеса на дальню стійку – м'яч летів до Мбаппе, однак Хуммельс зрізав його у власні ворота.

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Відео автоголу Хуммельса

  • Франція та Німеччина регулярно зустрічаються на міжнародній арені. Попередні зустрічі збірних відбулися у Лізі націй. На полі німців була зафіксована нічия (0:0), а в Парижі французи відсвяткували перемогу (2:1).
  • До того Франція перемогла німців у півфіналі Євро-2020. У фіналі французи поступилися Португалії.
  • Натомість Німеччина перемогла французів у чвертьфіналі на переможному чемпіонаті світу-2014.
Автор: Юрій Семенюк