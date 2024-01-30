Панеттьєрі розповіла цікаві подробиці із життя 9-річної доньки від Кличка

Американська акторка Гейден Панеттьєрі має єдину доньку Кайю-Євдокію від видатного українського боксера Володимира Кличка. Вона розповіла, як живе донька разом з татом у Києві.

Зазначимо, що дівчинка народилася 9 грудня 2014-го, тож не так давно відсвяткувала 9-річчя. Після розлучення батьків вона живе разом з батьком у Києві.

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Що відомо про єдину доньку Володимира Кличка

Це сталося через наркотичну й алкогольну залежність зіркової мами, яка повернулася до заборонених речовин на тлі післяпологової депресії.

Панеттьєрі зізнається, що дуже сумує за донькою, проте дівчинка продовжує жити з татом, а також бабусею Надією Улянівною. Кайю-Євдокію загалом мало що відомо, оскільки дівчинку тримають подалі від преси.

Матір розповіла цікаві факти про свою 9-річну доньку. Акторка визнала, що вона та її донька мають одну спільну любов та захоплення - воду.

"Коли я була вагітна, кожну вільну від зйомок годину проводила в басейні на своєму задньому дворі в Нешвіллі, плаваючи. Таким чином, моя маленька Стрілець з'явилася на світ із любов'ю до води. Ми обидві маємо цю саму пристрасть", – поділилася Панеттьєрі.

Крім того, як розповіла зіркова мама, і вона, і її донька захоплюються катанням на конях. "Вона успадкувала мою любов до верхової їзди настільки, що готова була мчати галопом з раннього дитинства, сідаючи на свого великого опудала бегемота і претендуючи, що бере участь у перегонах", - розповіла акторка.

Цю пристрасть породив фільм "Скажені скачки" із Гейден Панеттьєрі у головній ролі. Кайя-Євдокія, за словами її матері, дивилася цю стрічку знову і знову.

Зростом вдалася у батька

Якщо у дитинстві пристрасть дівчинки до коней просто вражала батьків, то трохи пізніше стало зрозуміло – це її справжнє захоплення. Принаймні, для Панеттьєрі очевидно, що донька не має наміру слідувати її шляхом у сфері творчості, зокрема в кіно.

"Мене часто запитують: "Якби вона вирішила стати співачкою або акторкою, як ви відреагуєте?"... Я дивлюся на неї, і це не її шлях. Вона не цікавиться виступами. Вона живе лише для коней... В цьому вона мені дуже подібна. Але вона трошки стриманіша. Вона надзвичайно незалежна, любить свою роботу, бажає простого життя. Одна з основних скарг Кайї наразі полягає в тому, що вона не може долучитися до шкільних поїздок на машині або автобусі разом з іншими дітьми, але їй приходиться їздити окремо", – розповіла Панеттьєрі.

Кайя не лише подібна до матері за захопленням, але й зовні - вона має таке ж біляве волосся та світлу шкіру. Але зростом вона пішла в батька (зріст Володимира Кличка – 198 сантиметрів, а Панеттьєрі – 153 сантиметрів). Акторка не назвала точний зріст своєї 9-річної доньки, проте впевнена, що вона "дуже висока".