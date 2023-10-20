"Це пенальті, червона картка та вилучення": легенда Динамо шкодує, що працював у Росії

Олександр Хацкевич майже 14 років своєї кар'єри провів у структурі київського Динамо. 6 років він був тренером, серед яких 2 очолював головну команду киян, а також 7 з половиною провів у якості футболіста.

У серпні 2019 року Олександр Хацкевич востаннє залишив київське Динамо. Після цього він працював у "запорєбріковому" чемпіонаті та на Кіпрі.

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Робота в Росії була помилкою

Наразі білоруський фахівець залишається без роботи, після того, як у жовтні 2022 року був звільнений з кіпрської Карміотісси. Олександр Хацкевич розповів про свій етап у тренерській кар'єрі після відходу з Динамо та заявив, що шкодує про прийняття поганого рішення, коли поїхав у Росію, пише 24 Канал із посиланням на білоруські ЗМІ.

Робота у російському Роторі та кіпрській Карміотіссі була помилкою? Щодо першої командочки: так, я визнаю свою помилку. Якщо говорити футбольною мовою, це пенальті, червона картка і вилучення, і говорити про них більше не хочу. Це мене дуже сильно вибило. Не хочу нічого говорити про ту країну і навіть згадувати, що я там працював.



Щодо Карміотісси – тут ситуація інша. Щодо футболу, підбору футболістів, умов праці та зростання – все в клубі було на дуже хорошому рівні. Я прийшов у команду після п'яти ігор. Так, у клубу був невдалий старт, вирішили поміняти тренера – таке буває у футболі. Але після мого відходу Карміотісса поміняла ще чотирьох або п'ятьох тренерів. Там проблема не в тренерах, а в тому, що президент виявився зовсім нефутбольною людиною,

– сказав Хацкевич

Також легенда Динамо розповів, що вважає саме Україну своїм домом, тому обов'язково повернеться у Київ, але наразі не може цього зробити, адже має "певні обмеження у переміщенні не до країн Євросоюзу".

. У складі київського Динамо Олександр Хацкевич під час кар'єри футболіста зіграв 216 матчі, у яких забив 36 голів та здобув 12 титулів. На чолі першої команди киян провів 105 поєдинків, з яких виграв 62, а також 24 команда зіграла внічию. За цей час Динамо двічі тріумфувало в Суперкубку України.