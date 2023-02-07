За комірець голкіперу: у Шотландії нападник забив диво-гол із центра поля – відео шедевру

Матч чемпіонату Шотландії, у якому Хартс приймав Данді Юнайтед міг залишитись поза увагою футбольних уболівальників з усього світу. Однак гол на 90+8 хвилині не можна не переглянути.

У поєдинку зустрілись третя команда шотландського чемпіонату Хартс та аутсайдер Прем'єршипу Данді Юнайтед. Вже у першій 10-хвилинці гості несподівано першими повели у рахунку. Мінімальна перевага Данді протрималась аж 71 хвилину, повідомляє 24 канал.

Варто дізнатись Порятунок гравця виявився фейком: ексфутболіст Челсі досі перебуває під завалами у Туреччині

Неймовірний шедевр у ворота аутсайдера ліги

Відзначимо, що гості ще й з 29-ї хвилини грали у меншості після вилучення Флетчера.

Шенкленд зрівняв цифри на табло, але вже через шість хвилин Хартс вперше у поєдинку повів у матчі 2:1.

На шостій компенсованій до матчу хвилині господарі зрівняли сили на футбольному полі. Гінеллі побачив перед собою червону картку. Команди дограли матч у десятьох.

Вже через дві хвилини атака Данді Юнайтед закінчилась голом від Хартса. Гамфріс корпусом відтіснив двох суперників, які намагались відібрати у нього м'яч на своїй частині, Стівен ближче змістився до центра поля та пробив. Нападник господарів побачив, що голкіпер суперника вийшов далеко із воріт та вирішив скористатись нагодою, що у нього й вийшло.

М'яч залетів за комірець голкіперу Бірігітті, який ще й сам залетів у сітку своїх володінь.

Відео голу з центра поля від Хартса

Цей гол став для форварда четвертим у футболці шотландського клубу у 17 зіграних поєдинках. Нагадаємо, що Гамфріс виступає за Хартс на правах оренди. Його угода закінчується 31 травня 2023 року, після чого той повернеться в англійський Віган.

Гол Гамфріса поставив яскраву крапку у поєдинку. Хартс переміг Данді Юнайтед 3:1.