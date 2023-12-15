"З останніх сил": Харлан розповіла, як вдалося здобути три медалі поспіль попри серйозну травму

Українська фехтувальниця Ольга Харлан розпочала змагальний сезон трьома поспіль нагородами. Однак усе це вона зробила з серйозним ушкодженням.

Зазначимо, що у цьому сезоні Харлан виграла "сателіт", після чого здобула "срібло" спершу на етапі Кубка світу, а тоді – на Гран-прі. За три турніри вона провела 23 особисті поєдинки – 21 виграла, 2 програла.

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Харлан розповіла про серйозне ушкодження

Також Ольга допомогла дійти Україні до півфіналу та завоювати четверте місце в команді на етапі Кубка світу в Алжирі, що дало збірній важливі кваліфікаційні очки у відборі на Олімпіаду-2024. Однак спортсменка не розповіла, що весь цей час її мучив нестерпний біль. За її словами, доводилося виступати під знеболювальними.

"Під час особистих змагань в Алжирі я травмувалася ще більше – до цього була проблема зі стегном. Уже рік у мене ця проблема існує. Інколи я не можу нормально фехтувати: втомлююся від болю і останні кілька змагань минулого сезону я фехтувала просто на знеболювальних. Цю проблему можна вирішити лише за тривалий час відпочинку. Його не було, тож проблема поверталася. Саме в Алжирі, коли фехтувала у півфіналі, я трохи підслизнулася і надірвала ще більше. Але закінчила змагання, профехтувала командний турнір — все це було не без болю, з останніх сил", – розповіла Ольга.

Як пояснила Харлан, між етапом Кубка світу в Алжирі та Гран-прі в Франції вона практично не тренувалася. Таким чином, намагалася відпочити і відновитися.

"Я цього не афішувала. Був дуже напружений період після [Кубка світу] в Алжирі. Я поїхала до Болоньї, [лікарі] сказали, що потрібно щось робити. У мене надрив, три тижні [потрібні] без фехтування взагалі. Два з половиною тижні я не фехтувала, займалася реабілітацією, отримувала особисті уроки без випадів. І зробила ще УЗД: сказали, що вже краще, але все ж потрібен ще тиждень. Кажу: "Не можна, мало часу до змагань". І чотири тренування фехтувальні в мене були, щоб підготуватися до цих змагань. А до цього робила лише реабілітацію, басейн – і все", – додала вона

За словами Ольги, період без тренувань дав свої результати – на перших заняттях, а тоді і на Гран-прі у Франції вона почувалася краще, ніж до того.

, що наступні заплановані міжнародні старти для Харлан відбудуться уже в січні та лютому 2024 року, коли продовжиться міжнародний сезон етапами Гран-прі та Кубка світу.