Харлан показала, як виглядає її рідний район у Миколаєві після обстрілів окупантів

В ніч проти 23 квітня окупанти завдали чергових ударів по Миколаєву. Саме у цьому місті народилася та тривалий час проживала відома українська фехтувальниця Ольга Харлан.

Харлан поділилася моторошними кадрами

На своїй сторінці в інстаграмі Харлан показала наслідки обстрілів свого рідного району у Миколаєві. Спортсменка заявила, що відчуває ненависть до "руского міру".

До теми 8 людей отримали поранення під час вчорашніх обстрілів на Миколаївщині

Миколаїв. Це район, де я виросла. Народилася там. Ходила до школи. Це було сьогодні вранці. І зараз триває обстріл. У цю саму секунду,

– написала Ольга.



Окупанти зруйнували рідний район спортсменки / Фото з інстаграму Харлан

Наступну світлину вона додала зі словом "ненавиджу".

22 квітня в Миколаївській області 8 людей отримали поранення внаслідок обстрілів. Дітей серед постраждалих немає.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України у Миколаєві загинули 87 людей. Окрім цього, є 399 поранених, серед них – троє дітей.

Рідні фехтувальниці проживали у Києві. На щастя, їм вдалося евакуюватися та виїхати за кордон.