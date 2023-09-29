Чекала "освабаждєнія" та втекла у Росію: віцечемпіонці світу з Харкова висунули підозру

Поки усі засуджують російських спортсменів, які мовчать про війну в Україні, то чимало українських атлетів не відстають від "колег по цеху" із країни-терориста. До цього списку українських зрадників додалась спортсменка із Харкова.

Молоду українську спортсменку запідозрили у проросійській позиції. Харківська обласна прокуратура заочно оголосила підозру 20-річній віцечемпіонці із паверліфтинг, яка має звання "Майстра спорту України". Восени 2021-го вона стала чемпіонкою та рекордсменкою чемпіонату України з класичного паверліфтингу. Варте уваги Війна зірвала усі маски, – легендарна Баюл "рознесла" олімпійського призера, який зрадив Україну Прихильниця "русского міра" Уродженка села Байрак Ізюмського району виправдовувала російську агресію у бік України, використовуючи при цьому засоби масової інформації. Українська спортсменка люб'язно погоджувалась на інтерв'ю із пропагандистами. До прикладу, 1 березня 2023 року на телеграм-каналі "Малькевич Live" вийшов анонс ефіру із проросійсько-налаштованою українською спортсменкою, який повинен був транслюватись на російських телеканалах тимчасово окупованих територій. Відзначимо, що паверліфтерка навчалась у ВНЗ Харкова та не боялась говорити, що чекає "на освабаждєніє" свого міста.

Я жду освобождения Харькова очень сильно. Домой, как бы, хочется. Я верю в эту победу,

– говорила дівчина.

"Асвабаждєнія" дівчина не дочекалась через круті дії ЗСУ. Тому на початку вересня 2022-го втекла до Росії. Тепер спортсменці приписують звання "Майстра спорту РФ" серед юніорів, але додаючи рідну українську область зрадниці. Підозрювану оголосять у розшук.

Наголосимо, що прізвище спортсменки не розголошує Харківська обласна прокуратура. Однак у ЗМІ роблять здогадки, що такою зрадницею, ймовірно, стала Діана Гвагвалія.

22 вересня 2023 року саме їй було висунуто підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до статей 40, 42, 276-278, КПК України. Про це стало відомо з сайту Офісу Генпрокурора України.