Курйозна витівка американського рестлера: Халк Хоган підтримав Трампа
Джерело:Fox News
В Сполучених Штатах Америки відбувається передвиборча кампанія на пост президента країни, в ній беруть участь Дональд Трамп і Джо Байден. Відомий американський рестлер Халк Хоган виступив з промовою в підтримку одного з кандидатів в президенти, а саме Дональда Трама.
Подія відбулася 18 липня в Мілуокі, Штат Вісконсин, на Національному з'їзді республіканської партії. Халк Хоган вийшов на сцену перед виступом Дональда Трампа, щоб розважити публіку.
Читайте також Олімпіада-2024: де в Україні безкоштовно дивитися змагання у Парижі
Виступ Халка Хогана
Американський рестлер знає, що потрібно робити на публіці. У своєму виступі Хоган згадав подію на мітингу в Пенсельванії, де була спроба вбити Дональда Трампа. Після завершення свого виступу американець у своєму стилі розірвав на собі футболку.
Вони робили замах на мого героя! Нехай "Трампаманія" знову править!
– заявив Хоган.
Трампу цей жест прийшовся до вподоби, він посміхнувся, поаплодував та відправив Халку повітряний поцілуй.
Коротко про Хогана
- Справжнє ім'я рестлера – Террі Джин Боллеа. Окрім реслінгу, Хоган також актор, телеведучий, підприємець та музикант.
- Халк Хоган найпопулярніший рестлер 1980-х років, а також найвпізнаваніша зірка реслінгу в усьому світі.
- Свою кар'єру він почав з появи в одному з епізодів відомого фільму про бокс "Роккі 3". Також знявся у фільмах "Містер няня", "Рятівники Малібу" та інші.
- Халк Хоган 6-разовий чемпіон світу WCW у важкій вазі. Його внесли до Зали слави WWE.
Повідомляють, що онучка Трампа теж виступала на Республіканському форумі, але голосувати на виборах Кай не зможе тому, що досягне повноліття, лише у 2025 році.