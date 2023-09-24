Футбол не відпускає: Хачеріді в Україні знайшов нову команду для продовження кар'єри

Євген Хачеріді свій останній офіційний матч провів ще наприкінці 2020 року. Тоді він виступав у складі брестського Динамо.

По закінченню контракту з білорусами він повернувся в Україну та влітку 2021 року тренувався з чернігівською Десною. Проте до підписання контракту справа так і не дійшла.

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Хачеріді гратиме на аматорському рівні

Пізніше розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну й наприкінці 2022 року ексзахисник збірної України та київського Динамо на благодійному матчі, в якому брав участь, повідомляв, що з футболом, ймовірно, закінчив.

Тепер же стало відомо, що він усе ще залишається у грі. Євген Хачеріді виступатиме в чемпіонаті України серед аматорів, повідомляє FootBoom, і таку ж інформацію підтверджує Transfermarkt.

36-річний футболіст потрапив у заявку команди Штурм з селища Іванків Київської області. Окрім Хачеріді там уже грають відомі українським вболівальникам футболу воротар Сергій Погорілий, півзахисники Євген Морозенко та Артем Старгородський. а також нападники Адерінсола Есеола, Олександр Бондаренко та Євген Лисенко.

Кар'єра Хачеріді

Розпочинав виступи у рідному Мелітополі за місцевий клуб Олком, звідки, провівши 25 матчів, перейшов у луцьку Волинь. Там під керівництвом Віталія Кварцяного зміг продовжити прогрес і вже через півроку перейшов у столичне Динамо, де й зробив собі ім'я у футболі. У складі киян виступав 10 років, протягом яких по 2 рази вигравав чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. Також по року провів у грецькому ПАОКу та брестському Динамо, з якими тріумфував у чемпіонаті та Кубку Греції, а також Суперкубку Білорусі. За збірну України зіграв 51 матч і забив 3 голи.

. Новий клуб зіркового захисника набрав 8 очок у перших 6 матчах групи Б аматорського чемпіонату України 2023/24. Наступний матч, у якому може дебютувати Хачеріді, відбудеться 30 вересня, суперником буде Зміна з Білої Церкви.