Haas замінитись російський прапор лівреї на білий колір та прибере лого "Уралкалія"
24 лютого 2022 , 22:50Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Формули 1
Haas повідомив про те, що проведе кінцевий день передсезонних тестів у Барселоні у білій лівреї без логотипа "Уралкалія".
Перед сезоном-2022 американська команда представила ліврею у кольорах прапора Росії. Титульний спонсор Haas – "Уралкалій" Дмитра Мазепіна, чий син Микита Мазепін виступає за Haas.
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Як і планувалося, Микита Мазепін проведе ранкову сесію, Мік Шумахер сяде за кермо після обіду. Подальших коментарів щодо угод команди з партнерами на цей час не буде,
– повідомили у Haas.
Минулого року колектив також використав біло-синьо-червоне забарвлення.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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