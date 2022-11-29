Гюндоган та Рюдігер були проти протестів збірної Німеччини на чемпіонаті світу в Катарі

Збірна Німеччини свій виступ на чемпіонаті світу в Катарі розпочали з акції протесту, коли на командній фотографії гравці закрили собі роти. Не всі футболісти підтримували таку позицію, та й у підсумку Німеччина програла Японії.

Гравці збірної Німеччини Антоніо Рюдігер та Ілкай Гюндоган не поділяли намір партнерів робити протести в Катарі. Вони хотіли більше зосередитись на футболі.

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Напруженість у колективі

Розбіжності у поглядах футболістів збірної призвели до напруженості в колективі. Однак до конфліктів не дійшло, ситуація була вирішена.

Чесно кажучи, я вважаю, що зараз з політикою покінчено. Зараз час футболу, час веселощів та святкувань – це найголовніше. Думаю, що Катар дуже пишається тим, що приймає чемпіонат світу. Ще як і перша мусульманська країна,

– говорив Гюндоган.

Слід додати, що Ілкай Гюндоган та Антоніо Рюдігер є мусульманами. Ілкай народився в Німеччині в родині турецького емігранта та місцевої німкені. Батьки Антоніо Рюдігера – емігранти з Сьєрра-Леоне, які тікали в Німеччину через громадянську війну на батьківщині.

Збірна Німеччини невдало розпочала турнір у Катарі. У першому турі вона сенсаційно програла збірній Японії з рахунком 1:2. У другому зіграла внічию з іспанцями 1:1 і поки перебуває на останній сходинці групи Е.